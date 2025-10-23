Los promotores de Parque de Oza aprueban el plan especial del barrio
Los 150 dueños de terrenos en el Castrillón, entre particulares —algunos presentes en la reunión y el resto con voto delegado— junto con representantes de Aliseda, de la Fundación Juana de Vega, la Sareb, el Concello y varias mercantiles, han dado luz verde al Plan Especial de Reforma Interior y la Evaluación Ambiental Estratégica, que permitirá impulsar el desarrollo urbanístico de Parque de Oza, en O Castrillón, que prevé levantar 1.000 pisos en la zona.
Ahora, la junta de compensación trasladará esos documentos al Concello, que podrá iniciar los trámites urbanísticos, que comenzarán con la revisión, por parte de la Xunta, del documento de Evaluación Ambiental Estratégica, tras lo que se abrirá un plazo de exposición pública. El proyecto respeta la edificabilidad fijada para ese ámbito en el Plan General de Ordenación Municipal del 2013, 136. 704,50 metros cuadrados.
