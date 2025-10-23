Mejor tortilla de Betanzos
El público elige la mejor tortilla de Betanzos: el voto popular ya tiene ganador
Concluye el certamen gastronómico con la entrega del premio 'popular' y con los preparativos en marcha para la próxima Semana del Pincho
El premio ‘popular’ de la Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador. Los votantes que han probado las diferentes propuestas durante la semana de certamen gastronómico han hecho público su veredicto, que vuelve a recaer en una tortilla conocida entre los paladares más exigentes. El Burger City Café Segundo, ganadora en 2024 del premio otorgado por el jurado profesional, se ha alzado esta vez con el premio ‘popular’ y ha sido seleccionada como la mejor tortilla de Betanzos. La tortilla de este establecimiento fue la más votada entre los 14 locales participantes en esta nueva edición del certamen. Tras la tortilla de Café Segundo, se clasificaron en segundo puesto la Travesía Vinos y O Noso Recuncho en tercer lugar.
Con el galardón popular, se cierra el capítulo de ganadores de la Semana de la Tortilla de Betanzos que este año recayó en Adega Lastras el premio del jurado profesional y en David Teijo Regueiro el premio a la mejor tortilla casera. La alcaldesa María Barral entregó el premio a los representantes de Burger City Café Segundo, Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro, junto a la concejala de Comercio, Anxeles Veiga. El Concello avanza que ya han comenzado los preparativos para el próximo evento gastronónico: la Semana del Pincho que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.
