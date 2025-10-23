Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejor tortilla de Betanzos

El público elige la mejor tortilla de Betanzos: el voto popular ya tiene ganador

Concluye el certamen gastronómico con la entrega del premio 'popular' y con los preparativos en marcha para la próxima Semana del Pincho

Entrega del premio popular a la 'mejor tortilla de Betanzos' a Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro, de Burger City Café Segundo.

Entrega del premio popular a la 'mejor tortilla de Betanzos' a Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro, de Burger City Café Segundo. / LOC

RAC

El premio ‘popular’ de la Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador. Los votantes que han probado las diferentes propuestas durante la semana de certamen gastronómico han hecho público su veredicto, que vuelve a recaer en una tortilla conocida entre los paladares más exigentes. El Burger City Café Segundo, ganadora en 2024 del premio otorgado por el jurado profesional, se ha alzado esta vez con el premio ‘popular’ y ha sido seleccionada como la mejor tortilla de Betanzos. La tortilla de este establecimiento fue la más votada entre los 14 locales participantes en esta nueva edición del certamen. Tras la tortilla de Café Segundo, se clasificaron en segundo puesto la Travesía Vinos y O Noso Recuncho en tercer lugar.

Con el galardón popular, se cierra el capítulo de ganadores de la Semana de la Tortilla de Betanzos que este año recayó en Adega Lastras el premio del jurado profesional y en David Teijo Regueiro el premio a la mejor tortilla casera. La alcaldesa María Barral entregó el premio a los representantes de Burger City Café Segundo, Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro, junto a la concejala de Comercio, Anxeles Veiga. El Concello avanza que ya han comenzado los preparativos para el próximo evento gastronónico: la Semana del Pincho que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  2. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  3. Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
  6. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
  7. Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
  8. Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»

El furtivismo «repunta» en la zona de la Torre y continúa en la ría de O Burgo

El furtivismo «repunta» en la zona de la Torre y continúa en la ría de O Burgo

El público elige la mejor tortilla de Betanzos: el voto popular ya tiene ganador

El público elige la mejor tortilla de Betanzos: el voto popular ya tiene ganador

Condenado a nueve años de prisión por violar a una joven en las inmediaciones de una discoteca en la zona de Palexco

Condenado a nueve años de prisión por violar a una joven en las inmediaciones de una discoteca en la zona de Palexco

Los trabajadores de las escuelas deportivas de A Coruña protestan en María Pita tras una reunión "decepcionante" con el Concello

Los trabajadores de las escuelas deportivas de A Coruña protestan en María Pita tras una reunión "decepcionante" con el Concello

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Locura por las entradas de Aitana en A Coruña: agotadas en menos de una hora

Locura por las entradas de Aitana en A Coruña: agotadas en menos de una hora

La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después

La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después

El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"

El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"
Tracking Pixel Contents