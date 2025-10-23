Las rebajas de la zona tensionada: esto pueden ahorrar, en cada barrio de A Coruña, tanto inquilinos como propietarios

Las bonificaciones fiscales de la zona mercado residencial tensionado, una categoría vigente en A Coruña este julio, pueden hacer que los propietarios de pisos acaben ganando dinero por bajar el alquiler. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, asistió este miércoles a la primera jornada del Foro Urbano de España que se celebra en Palexco, y recordó que la ley permite que si un propietario rebaja un 5% lo que cobra al inquilino, recibe una bonificación del 90% en el cálculo de lo que gana por alquiler a la hora de declarar el IRPF, frente al 60% habitual. Para el alquiler medio firmado este año en la ciudad, de 732,6 euros de precio mensual, el inquilino pagaría unos 440 euros menos al año, pero aún así, gracias a la rebaja fiscal, el arrendador se lleva 419 euros más anuales.

El secretario de Estado puso como ejemplo, en una entrevista radiofónica, el caso de un piso de Os Rosales que se alquile por 850 euros, en el que el beneficio para el inquilino sería de 510 euros y, para el arrendador, de 485. Los cálculos son aproximados, en base a un propietario que pague un 36% de IRPF. Pero, aplicando el método del Ministerio de Vivienda al conjunto de los barrios de la ciudad, y en base a datos extraídos por este diario del Observatorio de Vivenda da Xunta, se producirían rebajas importantes en todas las zonas, en especial las más caras. Así, en el código postal 15004, que incluye el inicio de Juan Flórez y la plaza de Lugo, el importe medio de los alquileres es de unos 930 euros, los propietarios ganarían 533 euros más aplicando la rebaja, al tiempo que los inquilinos ahorrarían otros 560. En la Ciudad Vieja, los dueños con un precio de alquiler medio que bajen 505 euros al año al inquilino, acabarían ganando unos 480 más al año. Y en el 15005 (buena parte de Juan Flórez y A Falperra), el dinero que ganaría de más el propietario es de 490 euros, si deja de cobrar 514 de alquiler.

En el resto de barrios el ahorro de dueños y la ganancia de inquilinos es muy semejante, con unos 15 o 20 euros de diferencia. En Monte Alto, el beneficio anual de unos y otros es de unos 420 euros, y en el Orzán ronda los 480. En el 15006, una amplia zona que ocupa buena parte del litoral coruñés y que va desde la plaza de A Palloza al entorno del Hospital Materno, el ahorro sería de unos 445 euros. En el 15009, que incluye Os Castros, O Castrillón y Monelos, la cifra oscila en torno a los 400 euros, y en el 15011, donde se encuentran Riazor y Os Rosales, el dato sería de unos 420.

En el Agra do Orzán y O Ventorrillo y en el 15008, que incluye Vioño y el Barrio de las Flores, las ganancias de propietarios e inquilinos si aplican la rebaja están en torno a los 390 euros, mientras que en Os Mallos-Sagrada Familia la cifra quedaría sobre los 375. En el código postal 15190, que incluye Novo Mesoiro, se sitúa en el orden de los 285 euros anuales.

«Las medidas funcionan»

En el Foro Urbano participará este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se ha mostrado favorable a la declaración de A Coruña como zona tensionada. Apostó porque «cunda el ejemplo» y la medida, que incluye la congelación de los alquileres ya existentes y precios máximos para pisos que entran al mercado, se aplique en comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, se mostró este miércoles «convencido» de que la zona tensionada tendrá «resultados positivos» en A Coruña, y defendió que en Cataluña la medida ha conseguido que suban los arrendamientos y baje el precio. La alcaldesa, Inés Rey, valoró que todavía es «pronto» para ver los resultados de la zona tensionada, pero afirmó que «los primeros datos apuntan a una rebaja de los precios». «Es un indicativo de que las medidas funcionan», añadió, y criticó la «escasa o nula colaboración de la Xunta» en este tema, lo que «dificulta enormemente acceder a datos».