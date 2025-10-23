Los trabajadores de las escuelas deportivas de A Coruña protestan en María Pita tras una reunión "decepcionante" con el Concello

Trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña se concentraron a las 11.30 horas de este jueves ante el Palacio de María Pita para pedir "condiciones laborales y salariales dignas y un servicio de calidad". Representantes de los empleados se reunieron este martes con el concejal de Economía, José Manuel Lage, y el edil de Deportes, Manuel Vázquez, pero, según la CIG, el encuentro fue "decepcionante" y no hubo "ningún compromiso de tratar o de estudiar nuestras reivindicaciones laborales y salariales" durante la preparación de las condiciones del próximo concurso del servicio, una concesión municipal. Siempre según la versión de los trabajadores, hubo un "compromiso adquirido hace ya cuatro años" para mejorar su situación, pero en el encuentro se les dijo que "no hay dinero para eso", si bien fuentes municipales afirman que "se está trabajando para mejorar el pliego", esto es, las bases que regirán el concurso y las condiciones de los trabajadores.

De acuerdo con una nota de la CIG, el Gobierno local les había prometido en su momento una "mejora y dignificación de las condiciones laborales y salariales", con menos parcialidad y equiparación de "las distintas condiciones que tiene el personal que realiza el mismo trabajo". Fuentes municipales afirman que "la prioridad es dar el mejor servicio posible a la ciudadanía" y aseguran que se están realizando esfuerzos para mejorar los pliegos que regirán el concurso. "Ahora mismo hay una empresa prestando estos servicios con más de 40 trabajadores y se rabaja para sacar a concurso un nuevo contrato en el que todas las empresas se podrán presentar y ofertar el mejor servicio posible", insiste el Ayuntamiento.

Los delegados de personal sí afirman que ha habido avances en tanto que el Gobierno local se coprometió a estudiar algunas mejoras en el ervicio, como aumentar el ámbito de las Escuelas Deportivas Municiaples a los campamentos y otras actividades de verano, así como otros eventos deportivos. Esto tiene como objetivo "dar más seguridad a los contratos laborales", e ir pasando de fijos discontinuos a indefinidos.

El Gobierno local también les prometió, afirma la CIG, cambiar el calendario de las escuelas para que coincida con el escolar, y el de los campamentos de verano para que cubra todas las vacaciones de las escuelas, y se abrió a "revisar y valorar" los puestos de pesonal técnico deportivo que figuran como personal no docente. Actualmente, añade la nota, las condiciones recogen que tienen actividad lectiva "pero nunca la dieron".

Pero, siguiendo la versión de los trabajadores, queda pendiente "tratar el mal estado de las instalaciones deportivas" que emplean las escuelas, así como el "deterioro y escasez" del material que se emplea. Pedirán intervenir en el escaño ciudadano del próimo pleno y le entregarán firmas de usaurios en apoyo de sus reivindiaciones, que, afirman, suman ya unas 1.500. Además, indican que tienen "el apoyo de los grupos de la oposición", tanto PP como BNG.