El viento obliga a intervenir a los bomberos en A Coruña y a Emerxencias en Oleiros
Carteles descolgados y farolas o árboles derribados o con riesgo de caer a la vía pública han motivado las actuaciones
Las fuertes rachas de viento registradas durante la alerta naranja en el litoral coruñés en las últimas horas han dejado varias incidencias en A Coruña y en puntos del área metropolitana.
En la ciudad, los bomberos de A Coruña acudieron anoche a la plaza de María Pita para retirar un letrero colgado en un andamio debido a que, por efecto del viento, una de sus sujecciones se había soltado y la situación del cartel suponía un peligro por el riesgo de su cadía a la calle. Esto ocurría pasada la medianoche. Los bomberos procedieron a su retirada.
Y en Oleiros el servicio municipal de Emerxencias ha intervenido en las últimas horas por varias incidencias relacionadas también con los estragos por el fuerte viento en la comarca. Los efectivos del Concello desmontaron una antena en la calle Garrucha de Santa Cruz y retiraron también varios árboles, uno en la calle Salvador de Madariaga.
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»