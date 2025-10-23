El viento obliga a intervenir a los bomberos en A Coruña y a Emerxencias en Oleiros

Las fuertes rachas de viento registradas durante la alerta naranja en el litoral coruñés en las últimas horas han dejado varias incidencias en A Coruña y en puntos del área metropolitana.

En la ciudad, los bomberos de A Coruña acudieron anoche a la plaza de María Pita para retirar un letrero colgado en un andamio debido a que, por efecto del viento, una de sus sujecciones se había soltado y la situación del cartel suponía un peligro por el riesgo de su cadía a la calle. Esto ocurría pasada la medianoche. Los bomberos procedieron a su retirada.

Antena retirada por Emerxencias de Oleiros durante el temporal de viento en la comarca coruñesa. / Emerxencias Oleiros

Y en Oleiros el servicio municipal de Emerxencias ha intervenido en las últimas horas por varias incidencias relacionadas también con los estragos por el fuerte viento en la comarca. Los efectivos del Concello desmontaron una antena en la calle Garrucha de Santa Cruz y retiraron también varios árboles, uno en la calle Salvador de Madariaga.