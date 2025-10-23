La Xunta busca ubicación para su primera residencia juvenil en A Coruña: ofrece dónde vivir a personas de 16 a 35 años por este precio

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude prevé decidir el próximo año la localización de la primera residencia juvenil autonómica de A Coruña, que, según explican fuentes de la Xunta, albergará a jóvenes de entre 16 y 35 años. El proyecto está todavía «en una fase muy inicial» y los presupuestos de 2026 reservan 100.000 euros para el proyecto, que «aún está en fase muy inicial», y la previsión autonómica es empezar ese año los trabajos técnicos para redactar las condiciones del concurso por el que se desarrollará. Si la residencia sigue el modelo de los centros que ya existen, se dedicará a albergar a jóvenes que necesiten residencia en A Coruña por trabajo o estudio, bien gratuitamente o con precios reducidos.

Xuventude tiene actualmente tres residencias juveniles: la Florentino López Cuevillas de Ourense, la Altamar de Vigo y el Centro Residencial Juvenil de Lugo. De acuerdo con la orden que las regula, publicada este mes de mayo, parte de los usuarios tienen alojamiento y manutención gratuitos, así como la asistencia de un tutor. Este formato está restringido a estudiantes de entre 18 y 30 años, que deben proceder de familias de bajos ingresos.

Las residencias también están abiertas a estudiantes sin beca, de 16 y 30 años. Se trata de alumnos de Bachillerato, Formación Profesional, ciclos formativos o estudios universitarios, como un grado o un doctorado, y en cuyo municipio de residencia no haya oferta de centros públicos para cursar los estudios que realicen. Las plazas también está disponibles en el caso de que sí que haya oferta de centros públicos en su lugar de residencia, pero el alumno no haya alcanzado la nota de corte allí. En el caso de los trabajadores, las plazas están pensadas para aquellos que consigan trabajo en un lugar distinto al de su lugar de residencia habitual, y, al igual que en el caso de los estudiantes sin beca, la edad se restringe entre los 16 y 30 años, un intervalo menor que el que se plantea para A Coruña.

El precio de sitio en una habitación doble es de 324 euros por persona y mes, y baja a 250 si es un cuarto cuádruple. Además de alojamiento y manutención, las residencias ofrecen servicios como aula de estudio-biblioteca, gimnasio, lavandería, salas de juego y actividades culturales y deportivas.

Déficit en la Universidade

A la espera de que el proyecto de la Xunta se materialice, la Universidade da Coruña solo cuenta con una residencia en la ciudad, el edificio Elvira Bao, que abrió en 2018 con un centenar de plazas. Pero, como ya ha publicado este diario, muchas solicitudes son denegadas o quedan a la espera. La lista para conseguir habitación era, a inicios de este curso, de 63 personas, frente a las 35 del pasado. Según declaró a este diario en mayo el portavoz en la Universidade da Coruña del Sindicato de Estudantes, Sergio Freire, «claramente hay un déficit» de plazas públicas.

Los precios de la residencia oscilan entre los 100 y los 295 euros al mes, muy por debajo de la oferta privada. En la residencia José Sardina los oscilaban a inicios de septiembre entre los 675 euros y los 990 euros, mientras que los precios mínimos de la Resa Siglo XXI estaban en 748 euros para habitación individual y 655 euros en la doble. Otros centros privados ya tenían todos los puestos ocupados a principios de es mes.