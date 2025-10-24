Aitana deja A Coruña fuera de la ampliación de su gira pese a agotar entradas en una hora

Uno de los conciertos más esperados del 2026 en A Coruña, el de Aitana dentro de su gira Cuarto Azul, sacaba las entradas a la venta este jueves 23 a las 12 horas. Sin embargo, estos tickets volaron y en menos de una hora el mensaje que aparece a quien quiera comprar es el de "no hay entradas disponibles". Minutos después en la web de Aitana aparecía el mensaje de "agotado".

Este viernes la promotora del tour ha anunciado siete nuevos conciertos tras la abrumadora demanda y después de agotar las entradas en once ciudades en solo 72 horas. Sin embargo, de momento el Coliseum de A Coruña se ha quedado fuera de esa ampliación.

Entradas agotadas en el concierto de Aitana / LOC

Las nuevas citas serán el 21 de mayo en el Roig Arena (Valencia), el 4 de junio en el Icónica Santa Lucia Sevilla Fest, 7 y 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, 14 y 15 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid y 19 de septiembre en el Bizkaia Arena Bec! de Bilbao. Solo en Murcia y A Coruña no ha anunciado una nueva actuación tras agotar entradas

La estrategia de volver a programar una nueva fecha tras agotar la primera ha pasado recientemente en A Coruña con artistas como La Oreja de Van Gogh esta misma semana, Joaquín Sabina, Quevedo, Dani Martín o Melendi, que hizo tres conciertos en 2023 y batió todos los récords del recinto.

El tour de Aitana arrancará el 14 de marzo en Argentina en el festival Lollapalooza y visitará 14 ciudades antes de A Coruña. A partir de ese concierto hará un parón de mes y medio para después de continuar a partir de septiembre en Barcelona, Madrid, Bilbao, Buenos Aires y cinco ciudades de México.