La Cámara de A Coruña prevé para 2026 «un año complejo»

La Cámara de A Coruña considera 2026 “un año complejo”. Así lo expresó su director general, Manuel Galdo, durante la presentación del presupuesto y el plan de actuación para el próximo ejercicio, junto al presidente de la entidad, Antonio Couceiro.

Galdo apuntó que, aunque “las previsiones son buenas y la política monetaria está consolidada”, persisten incertidumbres derivadas de “la pérdida de relevancia de la UE, el impulso del gasto en defensa en detrimento de otras partidas y la dependencia del turismo en España, que ya está en sus límites”.

El presupuesto de la institución para 2026 asciende a 4,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,3% respecto al ejercicio anterior. Hace tres años, la cifra no alcanzaba los cuatro millones. La Cámara mantiene una situación saneada, sin deuda financiera ni comercial. El objetivo principal es reforzar su actividad en la comarca de Ferrolterra. Con la inclusión de esta zona en su área de influencia ha pasado a cubrir 61 ayuntamientos, con la incorporación de 22 nuevos municipios. La entidad presta ahora servicio a unas 60.000 empresas y planea seguir ampliando su base societaria.

Su plan de actuación para el próximo ejercicio se articula en 11 vectores y 62 líneas de trabajo centradas en áreas como la internacionalización, la formación y el emprendimiento. Entre las prioridades destacan, según avanzó el director general, “la consolidación del Club Cámara Noroeste, la plena operatividad del nuevo centro de formación y el impulso de actividades en el ámbito territorial de Ferrol”. Además, prevén la organización de unas 30 acciones comerciales en diferentes países.

Galdo recordó que la Cámara de A Coruña es en la actualidad la entidad que más microcréditos gestiona en toda España, un instrumento que seguirá siendo clave en su estrategia de apoyo a emprendedores y pymes.

La institución afronta 2026 con el reto de mantener el dinamismo empresarial de la provincia en un contexto económico incierto, reforzando su papel como agente de apoyo y conexión para el tejido productivo del noroeste gallego.