¿Qué concierto te gustaría ver en A Coruña el 2026? Cuéntanos
Proponnos qué artistas te gustaría que tocasen en la ciudad. Pueden ser gallegos, españoles o internacionales
A Coruña en los últimos años se está convirtiendo en ciudad de parada de todas las giras de artistas nacionales y algunos internacionales. El Coliseum, al ser el mayor recinto musical cubierto del noroeste de España atrae a muchos tours. Además, en los últimos años se han estrenado otros recintos en los que hacer conciertos, como son el Muelle de Batería o el Estadio de Riazor, además de las plazas y la playa de Riazor que se utilizan durante las fiestas y el Festival Noroeste.
Aunque en muchas ocasiones el modelo es cuestionable, o genera polémicas como la ya sonada del Noroeste pasado, lo que es cierto es que A Coruña es un topónimo habitual cada vez que algún grupo o cantante presenta nuevo listado de conciertos.
Si bien, como para gustos hay colores, las ganas de ver a nuestros artistas favoritos no siempre son saciadas, bien porque Galicia no está entre sus destinos o porque si vienen hay más condicionantes, como precios, disponibilidad o fechas.
Este jueves se anunció que Amaral formaría parte de la programación de A Coruña del próximo año. Además, en los últimos días La Oreja de Van Gogh o Amaia también añadieron fecha en el Coliseum. Aitana, además, ha agotado las entradas de su único concierto en la ciudad, aunque no repetirá como sí hace en otras urbes.
Por lo tanto, nos gustaría saber qué concierto te gustaría ver en la ciudad. Cuéntanos abajo qué grupo, cantante o espectáculo te gustaría que visitase A Coruña, sea por primera vez o de regreso. Lo único que te pedimos es que sea algo factible. Es obvio que Taylor Swift o Bad Bunny es improbable que recalen en esta esquina de la península, pero quizás haya otros que no sería tan raro verlos aquí. Aunque puede que el que te interese más no sea alguien llegado de muy lejos y simplemente te gustaría verlo en algún escenario grande. Cuéntanos y ayúdanos a conocer los gustos de los coruñeses y coruñesas en cuanto a música.
