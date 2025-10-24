La construcción del último solar de Juan Flórez completa la primera gran arteria de A Coruña

La calle Juan Flórez está cerca de completarse. El Concello acaba de dar licencia para construir un edificio en el número 120, el único solar que queda vacío y que está así desde hace casi dos décadas. A apenas unos metros, en el 128, había un hueco hasta hace poco, pero Abeconsa ya está levantando un inmueble con 22 viviendas.

Esta será la última pieza del puzle de una vía que nació como principal salida de la ciudad y que recibía el nombre de Camino Nuevo de Castilla. El catedrático de Arquitectura José Ramón Soraluce explica que la calle salía «de la Puerta de la Torre de Arriba de la muralla y atravesaba una explanada que hoy es la plaza de Pontevedra para llegar a la carretera de Castilla». Tenía dos aceras: «la de la izquierda, con fincas en las que se levantarían los grandes edificios burgueses», y la de la derecha, «fuera del límite del borde de la ciudad, que primero se dedicó a equipamientos —las escuelas de Dequidt y Labaca o el salón Doré— y que a partir de los años 40 empezó a tener grandes edificios». «Y así fue creciendo a ambos lados hasta nuestros días».

Soraluce explica que es una de las principales arterias de la ciudad, junto a la ronda de Nelle, que se construyó entre 1930 y 1940, y la ronda de Outeiro, que se desarrolló entre los 40 y los 50. «Pero la más singular fue Juan Flórez. Es la que estaba más cerca del perímetro de la ciudad burguesa de finales del siglo XIX y donde aparecieron los grandes edificios de alquiler y viviendas de alto precio para una sociedad de comerciantes y gente adinerada», apunta.

En el número 128, Abeconsa levanta un edificio con precios de hasta 613.000 euros

Esa función de eje principal se ha extendido hasta la actualidad. El chalet histórico Casa Escudero, la Torre de los Maestros, la Torre Trébol o el edificio Corral forman parte de esta vía que pronto sumará un nuevo edificio en el número 120. Un momento importante fue en «los años 50», cuando se construyó «el edificio que hace esquina entre Juan Flórez y Francisco Mariño, con forma redondeada y que pertenece al movimiento moderno al estilo expresionista». «Está inspirado en el cine Capitol de Madrid, que también está en una esquina de la Gran Vía con Callao. El arquitecto Antonio Vicéns transformó así Juan Flórez en la Gran Vía de A Coruña», resume Soraluce.

El arquitecto insiste en que la «importancia» de esta calle «se ve en la calidad e importancia de los edificios, también en el coste de la zona». Del nuevo proyecto todavía no se conocen detalles, pero los precios del edificio que levanta Abencosa muy cerca van de los 561.000 a los 613.000 euros por pisos de unos 120 metros cuadrados.

«Cuando se reforman las casas viejas, quedan impresionantes»

La vecina de Juan Flórez, Piti Calonge. | / Casteleiro

Piti Calonge nació en el barrio y regresó años después para vivir en él de nuevo. «A mí me encanta que se hagan obras. Aquí había mucha casa vieja y, cuando se reforman, quedan impresionantes», asegura. En su caso, decidió tirar la vivienda antigua que tenía a final de la calle para levantar un edificio moderno «todo de cristal». «Todo lo que sea mejorar la zona, bienvenido sea. Las reformas dan vida y hacen que la zona se vea mucho más cuidada», explica.

«A nivel de negocio es muy positivo, hay más gente nueva»

Franccesca, Adrián Ruso y Natalia Ruso . | / Casteleiro

En el Café Bistró, 122, uno de los locales más veteranos de la zona, las próximas obras no los van a detener. «Al principio molesta, pero al final compensa. Si el barrio mejora, todos salimos ganando», asegura Adrián Ruso que junto a su familiar Natalia Ruso regentan el establecimiento. Ellos lo tienen claro, aunque las reformas dificultan el paso, «a nivel de negocio es positivo, porque hay más movimiento, más gente nueva y joven y más vida en la calle».

«Cada año hay más ambiente, más jóvenes, está preciosa»

Diana Santos, una vecina de Juan Flórez. | / Casteleiro

Dina Santos, que lleva dos décadas viviendo en el barrio está contenta con todos estos «cambios positivos» que esta viviendo la calle. «Es una de las mejores zonas de A Coruña. Cada año hay más ambiente, más bares, más gente joven. Está preciosa. Y cuanto más se renueve, mejor». Cree, además, que la ciudad seguirá creciendo en esa dirección: «Esto ya no es el final de A Coruña, es una prolongación del centro, lo tiene todo. Para vivir es perfecto».