Corte de tráfico en A Coruña: atención a este cambio en Alfonso Molina

Con motivo de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11), en A Coruña, será necesario realizar un corte temporal en el ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-11 en sentido salida de la ciudad, procedente del polígono de Agrela.

El corte se efectuará desde el martes 28 de octubre a las 10.00 horas hasta el jueves 30 a las 13.00 horas. Se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada.

Se recomienda a los vehículos procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas:

• Para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14.

• Para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avda. Glasgow – Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de la avenida de Alfonso Molina.

• También podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande.

El Ministerio de Transportes informa de que habrá más cortes en noviembre en el mismo punto: desde las 10.00 horas del martes 4 de noviembre hasta las 13.00 horas del viernes 7.