Detenido por una agresión de madrugada en el mes de mayo en la Marina de A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña al autor de una agresión que terminó en lesiones graves. Los hechos ocurrieron en la vía pública el pasado mes de mayo en la avenida de la Marina de A Coruña tras una noche de fiesta en la que, el ahora arrestado, estuvo en la zona de ocio del puerto.

Según explica el cuerpo policial en una nota de prensa, en un momento dado a primera hora de la mañana, el hombre ahora detenido se cruzó con un joven desconocido, con el que intercambió algunas palabras. Tras ello, este individuo le asestó un puñetazo en la cara que hizo caer al suelo a la víctima. Estando ya este indefenso, le propinó dos patadas en la cabeza y el tronco, tras lo que se alejó del lugar.

En ese instante varios viandantes se acercaron a la víctima, que permanecía tendido en el suelo, para socorrerle. Fue entonces cuando el agresor volvió con la intención de continuar con los golpes, siendo los testigos de los hechos los que impidieron que continuara, por lo que también fueron amenazados por él, antes de marcharse de nuevo.

Al lugar acudió la Policía Local y los servicios médicos que asistieron a la persona agredida. Como resultado, el hombre sufrió lesiones de gravedad, entre ellos diversas fracturas de huesos que supusieron intervenciones quirúrgicas.

Tras el suceso, el Grupo de Investigación del Distrito Sur de la Policía Nacional hizo varias indagaciones en las semanas posteriores, que consiguieron determinar la autoría de estos hechos. Finalmente, lograron detenerlo el 20 de octubre en A Coruña.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial por un delito de lesiones.