Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Apertura del nuevo curso académico de la UNED
18.30 horas | Jesús Marchamalo, escritor y periodista, imparte la conferencia inaugural, Este mundo de libros e palabras. Preside el vicerrector de Centros Asociados, de la UNED, Jesús de Andrés Sanz.
UNED A Coruña
Perspectiva académica sobre Isaac Díaz Pardo
10.00 horas | Lourenzo Fernández Prieto, Inmaculada Real, Fernando Arribas, Xosé Díaz, Luis W. Muñoz y Daniel Beiras hablarán sobre el autor en una jornada científica que acabará a las 17.30 horas con un coloquio.
Museo de Belas Artes
Tributo a los Beatles, con todas las entradas vendidas
20.30 horas | Abbey Road protagoniza The Beatles tribute show, un espectáculo para todas las edades en el que sonarán canciones como Love Me Do, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Help!, Yesterday y Penny Lane.
Teatro Colón
González-Monjas, solista de violín y director
20.00 h. | El titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Roberto González-Monjas, conducirá la formación pero también actuará como solista de violín en un recital de Mozart. Estuvo al frente de la Mozarteum.
Palacio de la Ópera
Inauguración de la novena edición de Ffoco
19.00 horas | La nueva cita del festival de fotografía abrirá con un acto al que asistirán sus directores y artistas invitados.
Fundación Luis Seoane
Debate de tres artistas en ‘A danza no ollar no cine’
18.00 horas | Participan el fotógrafo Derek Pedrós, el bailarín y coreógrafo Mikel Arístegui y la creadora Marghe Morello, que presentará su obra Danza no foco.
Filmoteca de Galicia
Charla gratuita a cargo de la directora de FISC
19.00 horas | La responsable de la ONGD de la Compañía de María habla en el marco de la muestra fotográfica Latidos en el corazón de África.
Ágora
Último concierto del ciclo de Lírica Inclusiva
19.00 horas | Amigos de la Ópera de A Coruña organiza el recital, en el que cantará el tenor Marcelo Solís y Gabriel López tocará el piano. Es gratuito.
Circo de Artesáns
Homenaje a Los Secretos y a Mecano
23.00 horas | Carlos Bau y la banda 80 Razones se subirán al escenario para interpretar «esos himnos generacionales que marcaron a toda una generación».
The Clab
Colaboración para reparar de ropa a bicis
19.00 horas | Los participantes del Repair Café se reúnen mensualmente para ayudarse. De 17.30 a 19.00 Sergio Alvariño dará formación de FreeCAD.
