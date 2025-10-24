¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de octubre

Apertura del nuevo curso académico de la UNED

18.30 horas | Jesús Marchamalo, escritor y periodista, imparte la conferencia inaugural, Este mundo de libros e palabras. Preside el vicerrector de Centros Asociados, de la UNED, Jesús de Andrés Sanz.

UNED A Coruña

Perspectiva académica sobre Isaac Díaz Pardo

10.00 horas | Lourenzo Fernández Prieto, Inmaculada Real, Fernando Arribas, Xosé Díaz, Luis W. Muñoz y Daniel Beiras hablarán sobre el autor en una jornada científica que acabará a las 17.30 horas con un coloquio.

Museo de Belas Artes

Tributo a los Beatles, con todas las entradas vendidas

20.30 horas | Abbey Road protagoniza The Beatles tribute show, un espectáculo para todas las edades en el que sonarán canciones como Love Me Do, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Help!, Yesterday y Penny Lane.

Teatro Colón

González-Monjas, solista de violín y director

20.00 h. | El titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Roberto González-Monjas, conducirá la formación pero también actuará como solista de violín en un recital de Mozart. Estuvo al frente de la Mozarteum.

Palacio de la Ópera

Inauguración de la novena edición de Ffoco

19.00 horas | La nueva cita del festival de fotografía abrirá con un acto al que asistirán sus directores y artistas invitados.

Fundación Luis Seoane

Debate de tres artistas en ‘A danza no ollar no cine’

18.00 horas | Participan el fotógrafo Derek Pedrós, el bailarín y coreógrafo Mikel Arístegui y la creadora Marghe Morello, que presentará su obra Danza no foco.

Filmoteca de Galicia

Charla gratuita a cargo de la directora de FISC

19.00 horas | La responsable de la ONGD de la Compañía de María habla en el marco de la muestra fotográfica Latidos en el corazón de África.

Ágora

Último concierto del ciclo de Lírica Inclusiva

19.00 horas | Amigos de la Ópera de A Coruña organiza el recital, en el que cantará el tenor Marcelo Solís y Gabriel López tocará el piano. Es gratuito.

Circo de Artesáns

Homenaje a Los Secretos y a Mecano

23.00 horas | Carlos Bau y la banda 80 Razones se subirán al escenario para interpretar «esos himnos generacionales que marcaron a toda una generación».

The Clab

Colaboración para reparar de ropa a bicis

19.00 horas | Los participantes del Repair Café se reúnen mensualmente para ayudarse. De 17.30 a 19.00 Sergio Alvariño dará formación de FreeCAD.