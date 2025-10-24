Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas

Apenas unas horas después de la inauguración de nuevas tiendas tras la ampliación de Marineda City, el centro comercial --el más grande de Galicia-- se ha llenado de clientes dispuestos a conocer los negocios que se acaban de incorporar tras la apertura de un nuevo espacio de casi 30.000 metros cuadrados recuperado tras la marcha de El Corte Inglés e Hipercor. Este jueves por la tarde fue el acto oficial, con la presencia de políticos, y este viernes es el turno de los amantes de las compras.

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más / Iago López

A pesar de ser día laborable, Marineda City se ha llenado de gente, incluso con colas en algunos comercios.

Pepco, MGI y la hamburguesería Vicio son algunos de los negocios más esperados por la clientela. También hay VIPS, Druni, JYSK o Half Price.

Adrián Lede

Todos estos establecimientos se han instalado en la zona que antiguamente ocupaban El Corte Inglés e Hipercor.