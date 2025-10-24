Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
Pepco, MGI y la hamburguesería Vicio, algunos de los negocios más esperados
Apenas unas horas después de la inauguración de nuevas tiendas tras la ampliación de Marineda City, el centro comercial --el más grande de Galicia-- se ha llenado de clientes dispuestos a conocer los negocios que se acaban de incorporar tras la apertura de un nuevo espacio de casi 30.000 metros cuadrados recuperado tras la marcha de El Corte Inglés e Hipercor. Este jueves por la tarde fue el acto oficial, con la presencia de políticos, y este viernes es el turno de los amantes de las compras.
A pesar de ser día laborable, Marineda City se ha llenado de gente, incluso con colas en algunos comercios.
Pepco, MGI y la hamburguesería Vicio son algunos de los negocios más esperados por la clientela. También hay VIPS, Druni, JYSK o Half Price.
Todos estos establecimientos se han instalado en la zona que antiguamente ocupaban El Corte Inglés e Hipercor.
