Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas

Pepco, MGI y la hamburguesería Vicio, algunos de los negocios más esperados

Abarrote en el Marineda City en el primer día de apertura tras su "reinauguración"

Abarrote en el Marineda City en el primer día de apertura tras su "reinauguración"

Iago López

RAC

A Coruña

Apenas unas horas después de la inauguración de nuevas tiendas tras la ampliación de Marineda City, el centro comercial --el más grande de Galicia-- se ha llenado de clientes dispuestos a conocer los negocios que se acaban de incorporar tras la apertura de un nuevo espacio de casi 30.000 metros cuadrados recuperado tras la marcha de El Corte Inglés e Hipercor. Este jueves por la tarde fue el acto oficial, con la presencia de políticos, y este viernes es el turno de los amantes de las compras.

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más

Ver galería

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más / Iago López

A pesar de ser día laborable, Marineda City se ha llenado de gente, incluso con colas en algunos comercios.

Pepco, MGI y la hamburguesería Vicio son algunos de los negocios más esperados por la clientela. También hay VIPS, Druni, JYSK o Half Price.

Noticias relacionadas y más

Segunda inauguración de Marineda City: el centro comercial amplía sus instalaciones con 20 nuevas marcas

Segunda inauguración de Marineda City: el centro comercial amplía sus instalaciones con 20 nuevas marcas

Adrián Lede

Todos estos establecimientos se han instalado en la zona que antiguamente ocupaban El Corte Inglés e Hipercor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents