MercaNaVila supera las 30.000 descargas en solo tres días

El programa MercaNaVila, impulsado por la Diputación de A Coruña, superó los 30.000 cupones descargados en las primeras 72 horas de la campaña, lo que representa la mitad de los 60.000 disponibles. La iniciativa busca impulsar el comercio local y apoyar el tejido económico de los municipios más pequeños de la provincia.

«El índice de adhesión fue extraordinario desde el principio», indica el organismo provincial en una nota de prensa en la que informa de que, en tan solo tres días, 31.113 personas ya descargaron en sus móviles los cupones de descuento de 100 euros, disponibles para comprar en los más de 900 establecimientos adheridos en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. En las primeras 72 horas, se consumieron 1.210.000 euros de un total de 6 disponibles en esta iniciativa. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que estas cifras «confirman el éxito de una iniciativa pionera que combina innovación, proximidad y compromiso con el territorio». Añadió que MercaNaVila «se está convirtiendo en una herramienta eficaz para apoyar el comercio local y promover el consumo en los pequeños municipios, que constituyen el núcleo económico y social de la provincia».