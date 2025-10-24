Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra de Álvarez de Sotomayor, recreada por niños

Taller didáctico en la Fundación Barrié con motivo de la exposición ‘Fernando Álvarez de Sotomayor’

Taller didáctico en la Fundación Barrié con motivo de la exposición ‘Fernando Álvarez de Sotomayor’

Carlos Pardellas

RAC

Una veintena de niños del colegio Rosalía de Castro participaron este viernes en un taller didáctico de la exposición dedicada a los cuadros de Fernando Álvarez de Sotomayor en la Fundación Barrié. Tras una visita, los escolares recrearon escenas inspiradas en varias obras de la muestra, jugando con personajes, luces de colores y elementos de mobiliario, vestuario y atrezo para recrear la Galicia que aparece en las pinturas del artista. El cuadro principal de referencia para la actividad fue Fiesta gallega, creado por el autor en 1917.

