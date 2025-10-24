Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Poco más de un año después de su cierre, la librería Lume revive. Detrás del proyecto se encuentra el escritor Rober Cagiao, que junto a su madre y su hermana volverá a abrir las puertas de este lugar dedicado a la literatura que sumaba casi medio siglo de vida. El número 3 de la calle Fernando Macías recuperará su papel de refugio de lectores a partir del 2 de diciembre.

Cagiao es consciente de que algunos pueden tildarlo de «loco» por abrir una librería en estos tiempos, pero es algo que le rondaba en la cabeza desde hace mucho tiempo. «Lo hago con mi madre y con mi hermana. Venimos de una familia de emprendedores porque mis abuelos tenían una tienda de alimentación en Pla y Cancela. La cerraron y no quisieron seguir con ella, así que a mi madre siempre le quedó la espinita», revela.

Parece que Lume estaba esperando por las manos de Cagiao y su familia. «Mi hermana llevaba dándome la turra tres años y esta vez me dijo: ‘lo hacemos’». Dicho y hecho. «Al principio fue ir buscando, pero nos dimos cuenta que tenía que ser aquí, en Lume. Parece que estaba para nosotros», cuenta el escritor, que vio esta oportunidad casi como una señal del destino.

Una cosa tuvo clara: «iba a conservar el nombre». Habló con Paula Veira, la antigua dueña de Lume, y logró vía libre para hacer realidad este sueño de tantos lectores que se sintieron un poco huérfanos cuando perdieron la librería en septiembre de 2024. No obstante, ha decidido ponerle apellido: Espazo Cultural, lo que desvela que será algo más que una librería. «La idea es tener actos de forma habitual: presentaciones, firmas de libros, coloquios, talleres y clubes de lectura. Hay mucho espacio. Es su filón», informa, a la vez que reconoce que el camino «no fue sencillo». Ahora ya respira tranquilo entre obras y una fecha de apertura, el 2 de diciembre.

Lume será también un lugar de defensa de la literatura en gallego. «Queremos defender nuestro idioma. Lectores en gallego hay en todos lados y hay que fomentar, sin dejar de lado otras lenguas», señala Rober Cagiao, que el pasado junio creó con Iago Fandiño y Pilar Astray la editoral Calacán. Su aventura empezó con el libro A dama de anboto, obra del propio Cagiao, que desprende pasión por la literatura por sus cuatro costados y será lo que transmita a cada persona que cruce la puerta de la librería.

Aunque todavía no desvela muchos detalles de cómo va a ser este nuevo arranque de Lume, promete que va a ser un momento de festejar. «La semana del 2 de diciembre y la siguiente va a haber muchas actividades. Lo bonito es celebrarlo», manifiesta Cagiao, el responsable de convertir este establecimiento en un «sitio de encuentro» con los libros como protagonistas.

Se vuelve a poner en marcha la vida en Lume, que tenía 48 años cuando bajó su verja. La librería fue una referencia cultural durante la Transición y un oasis para muchos lectores y lectoras de la ciudad que ya podrán regresar.