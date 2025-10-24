Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Consulta dónde se encuentran las zonas con cierres y restricciones a la circulación de vehículos

Calle cortada por obras en A Coruña.

Calle cortada por obras en A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

  • Avenida de Alfonso Molina: corte por obras de remodelación desde la avenida de San Cristóbal, en el ramal de conexión con el polígono de A Grela, desde el martes 28 al jueves 30.
  • Paseo General Sir John Moore: corte de carril en la confluencia con San Francisco hasta el miércoles 29.
  • Camino de Grela al Martinete: corte de carril hasta el domingo 7 de noviembre.
  • Calle Rafael Alberti: corte de vía, entre la plaza de Luis Seoane y J. Bernárdez Miñones, hasta el 2 de febrero.
  • Avenida do Ferrocarril: corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31.
  • Calle Manuel Deschamps: corte de calzada entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el martes 11 de noviembre. Acceso a garajes libre.
  • Calle Payo Gómez: desde el miércoles 29 la calle Payo Gómez queda peatonal desde la intersección con Fonseca.
  • Calle Eugenio Carré Aldao: cambio de sentido de la calle Eugenio Carré Aldao, en el tramo de avenida de Os Mallos con Sofía Casanova.
  • Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.
Mapa con los cortes e incidencias de tráfico de A Coruña.

Mapa con los cortes e incidencias de tráfico de A Coruña. / LOC

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  3. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  4. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  5. Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
  6. Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
  7. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
  8. Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Los vecinos, ante la nueva etapa que vive Juan Flórez: «Está preciosa»

Los vecinos, ante la nueva etapa que vive Juan Flórez: «Está preciosa»

Nueve años de prisión por violar a una mujer que salió bebida de una discoteca de los Cantones

Nueve años de prisión por violar a una mujer que salió bebida de una discoteca de los Cantones

Corte de tráfico en Alfonso Molina: atención a este cambio en el acceso desde Agrela

Corte de tráfico en Alfonso Molina: atención a este cambio en el acceso desde Agrela

MercaNaVila supera las 30.000 descargas en solo tres días

MercaNaVila supera las 30.000 descargas en solo tres días

Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

La diabetes acecha a los niños: «No deberían llamarse bebidas energéticas»

La diabetes acecha a los niños: «No deberían llamarse bebidas energéticas»

¿Qué concierto te gustaría ver en A Coruña el 2026? Cuéntanos

¿Qué concierto te gustaría ver en A Coruña el 2026? Cuéntanos
Tracking Pixel Contents