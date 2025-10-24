Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

Avenida de Alfonso Molina : corte por obras de remodelación desde la avenida de San Cristóbal, en el ramal de conexión con el polígono de A Grela, desde el martes 28 al jueves 30.

: corte por obras de remodelación desde la avenida de San Cristóbal, en el ramal de desde el martes 28 al jueves 30. Paseo General Sir John Moore : corte de carril en la confluencia con San Francisco hasta el miércoles 29.

: corte de carril en la confluencia con San Francisco hasta el miércoles 29. Camino de Grela al Martinete : corte de carril hasta el domingo 7 de noviembre.

: corte de carril hasta el domingo 7 de noviembre. Calle Rafael Alberti: corte de vía, entre la plaza de Luis Seoane y J. Bernárdez Miñones, hasta el 2 de febrero.

corte de vía, entre la plaza de Luis Seoane y J. Bernárdez Miñones, hasta el 2 de febrero. Avenida do Ferrocarril : corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31.

: corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31. Calle Manuel Deschamps : corte de calzada entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el martes 11 de noviembre. Acceso a garajes libre.

: corte de calzada entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el martes 11 de noviembre. Acceso a garajes libre. Calle Payo Gómez : desde el miércoles 29 la calle Payo Gómez queda peatonal desde la intersección con Fonseca.

: desde el miércoles 29 la calle Payo Gómez queda peatonal desde la intersección con Fonseca. Calle Eugenio Carré Aldao : cambio de sentido de la calle Eugenio Carré Aldao, en el tramo de avenida de Os Mallos con Sofía Casanova.

: cambio de sentido de la calle Eugenio Carré Aldao, en el tramo de avenida de Os Mallos con Sofía Casanova. Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.