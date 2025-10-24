Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana
Consulta dónde se encuentran las zonas con cierres y restricciones a la circulación de vehículos
Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.
- Avenida de Alfonso Molina: corte por obras de remodelación desde la avenida de San Cristóbal, en el ramal de conexión con el polígono de A Grela, desde el martes 28 al jueves 30.
- Paseo General Sir John Moore: corte de carril en la confluencia con San Francisco hasta el miércoles 29.
- Camino de Grela al Martinete: corte de carril hasta el domingo 7 de noviembre.
- Calle Rafael Alberti: corte de vía, entre la plaza de Luis Seoane y J. Bernárdez Miñones, hasta el 2 de febrero.
- Avenida do Ferrocarril: corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31.
- Calle Manuel Deschamps: corte de calzada entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el martes 11 de noviembre. Acceso a garajes libre.
- Calle Payo Gómez: desde el miércoles 29 la calle Payo Gómez queda peatonal desde la intersección con Fonseca.
- Calle Eugenio Carré Aldao: cambio de sentido de la calle Eugenio Carré Aldao, en el tramo de avenida de Os Mallos con Sofía Casanova.
- Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña