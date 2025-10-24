Suscríbete este Halloween a LA OPINIÓN con una oferta 'de miedo'
Aprovecha hasta el 3 de noviembre la promoción especial de seis meses al precio de tres
La fiesta de Halloween calienta motores en LA OPINIÓN A CORUÑA con una promoción ‘de miedo’. Los lectores pueden suscribirse a la edición impresa digital durante seis meses al precio de tres, por solo 29 euros. Celebra la fiesta más terrorífica del año con una oferta muy especial que te permite leer cómodamente la copia digital del periódico en tu smartphone, ordenador y tableta. Aprovecha la promoción de Halloween, disponible hasta el 3 de noviembre, y suscríbete durante seis meses al precio de tres.
Ventajas de la edición digital
La suscripción a la edición impresa digital permite ver la réplica del periódico en papel que compras en tu quiosco en la pantalla del dispositivo que elijas.
Suscribirse a la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA permite leer todas las noticias, guardar las informaciones que te interesan, ajustar el tamaño de letra para una mejor lectura y traducir a más de 20 idiomas toda la información diaria.
¿Qué incluye?
- Acceso a la versión digital del periódico diario de papel
- Newsletter diaria con las últimas noticias
- Guarda y comenta las noticias
- Acceso a los contenidos de los suplementos
- Acceso ilimitado a todos los contenidos web
- Descuentos y ventajas exclusivas
- Newsletters de autor, opinión y temáticas
- Sorteos exclusivos
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene? La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.
- ¿Hace falta registrarse? Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.
- ¿Qué pasa si ya soy suscriptor de edición impresa? Si eres suscriptor de LA OPINIÓN A CORUÑA en edición impresa podrás seguir disfrutando de todo lo mejor como hasta ahora con la ventaja adicional de disfrutar también de tu suscripción a la réplica digital de forma totalmente gratuita y los contenidos web.
Adquiere desde aquí la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA.También te podemos ayudar llamando al teléfono 981 217 400. De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.
