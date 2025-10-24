¿Qué tiempo hará en A Coruña este último fin de semana de octubre?

El otoño en A Coruña avanza y el mes de octubre agota sus hojas en el calendario tras haber mostrado ya varias caras durante las últimas semanas. El mes que despega con el final del verano comenzó con algunas lluvias para después mostrar su versión más apacible con días de tiempo muy estable y temperaturas elevadas, aunque a principios de esta semana la estación otoñal daba un giro debido a la entrada del primer temporal y las primeras alertas de la temporada, que han dejado viento fuerte y lluvias muy copiosas, como las registradas el miércoles. Ahora que llega el último fin de semana de octubre parece que el mes se despedirá con novedades.

Ya este jueves A Coruña recuperaba la calma tras el paso de la borrasca Benjamin, que dejó rachas de viento muy fuerte en Galicia, sin causar incidencias de consideración ni en el área coruñesa ni en general en la comunidad gallega. Meteogalicia ya adelantaba ayer este cambio de tendencia.

Hoy será un día parecido al de ayer. Meteogalicia prevé una jornada con alternancia de nubes y claros, sin lluvias, y con un descenso de las temperaturas que dejará mínima de 13 grados y máxima de 18.

¿Qué pasará este fin de semana? ¿Cómo viene el tiempo en A Coruña? La respuesta la encontramos en las previsiones de Meteogalicia y parece que serán días de tiempo apacible. Para este sábado 25 de octubre se espera en el área coruñesa un día con algunas nubes, sin precipitaciones a la vista, y con temperaturas sin cambios. Y el domingo día 26 más de lo mismo: nubes y claros alternarán a lo largo de una jornada en la que los termómetros bajarán un poco más, al menos en cuanto a la máxima, que no superará los 16 grados, así que toca abrigarse.

Meteogalicia prevé que la próxima semana comience también con Galicia bajo la influencia del anticiclón. Las altas presiones garantizan una situación atmosférica de estabilidad por lo menos hasta el próximo miércoles día 29. Ahí llegarán de nuevo cambios en la situación meteorológica debido al acercamiento de bajas presiones que harán que aumenten las probabilidades de lluvia y remonten un poco las temperaturas. Más información.