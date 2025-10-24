Tres investigados en A Coruña y Malpica por el robo de aparejos de pesca en el muelle de Oza

Tres personas, una vecina de A Coruña y dos de Malpica, están investigadas por el Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña como presuntos autores del robo de una veintena de aparejos de pesca en el muelle coruñés de Oza. La investigación de estos hechos se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado el pasado día 23 de septiembre en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en el Puerto de A Coruña.

El denunciante comunicó que le habían sustraído 25 aparejos de pesca que tenía depositados en el muelle coruñés de Oza. El valor de los objetos robados ascendía a más de 2.000 euros, según informan las autoridades.

Tras la investigación, la Guardia Civil logró identificar a los supuestos autores y localizar los aparejos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario.