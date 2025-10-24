El TSXG rechaza la suspensión cautelar de la tasa turística en A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechaza la suspensión cautelar de la tasa turística en A Coruña. La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Coruña y Corunna Cruise Terminal -principal consignataria de trasatlánticos- presentaron el recurso contra la tasa de entre 1 y 2,5 euros que A Coruña aprobó para hacer frente al incremento del turismo en la ciudad. Solicitaron paralizar la tasa al entender que no está justicada.

El tribunal, sin embargo, señala que el riesgo de estas entidades "no es desde luego el pago de la tasa o impuesto" y apunta, de cara al rechazo a la suspensión cautelar, que "los establecimientos a ella asociados, no son el sujeto pasivo de dicho tributo, lo son los viajeros o turistas", rechazando la existencia de un daño "reputacional".

Asegura además que la aplicación de la tasa no tendrá efectos "irreparables": “No hay una argumentación ni evidencia suficiente sobre la intensidad del perjuicio para la esfera jurídica o patrimonial de la recurrente".

La tasa turística entró en vigor el pasado 29 de septiembre.