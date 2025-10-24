«Sobre Valle-Inclán se construyó una biografía legendaria»

Hace muchos años que el filólogo y profesor Francisco Xavier Charlín Pérez se sintió atraído por la historia del escritor Ramón del Valle-Inclán, sobre todo sus 30 primeros años. Hoy (20.00 horas) presenta su libro Los orígenes de Valle-Inclán (Tierra, linaje y leyenda) en el instituto Eusebio da Guarda.

¿Por qué nace su interés por Valle-Inclán?

Nace porque soy original de Vilanova de Arousa. Viví allí mi infancia, aunque llevo muchísimos años en A Coruña. Además, soy filólogo. Ambas cosas determinan bastante que tenga interés por Valle-Inclán. Hace 25 años se fundó una asociación, Amigos de Valle-Inclán, con una revista en la que participé desde el principio. Soy el director desde hace ya 16 años.

¿Desde cuándo lo investiga?

Llevo 25 años investigando y publicando artículos. A partir de un determinado momento se me ocurrió hacer la tesis doctoral y me centré en sus primeros 30 años de vida. Lo que yo llamo los orígenes de Valle-Inclán.

¿Qué le atrae de ello?

Es un escritor que tiene un problema que otros no tienen: se construyó una biografía legendaria o falsa. Desde que se fue a Madrid, empezó a propagar fantasías. Sobre todo acerca de su viaje a México y su infancia. Retrataba la imagen desde sus personajes, como si hubiese vivido en un pazo rodeado de un ambiente arcaico y antiguo. Pero eso tiene muy poco que ver con lo que fue su infancia. Era hijo de un hombre liberal, funcionario de hacienda, marinero, secretario y accionista del ferrocarril compostelano. Incluso tuvo un periódico. Su abuelo materno era un político isabelino, conservador, pero para nada carlista. Tenían servicio doméstico.

¿En qué se centra en el libro?

En una primera parte, se estudia la historia de la comarca del Salnés y Arousa hasta el siglo XIX. Un segundo capítulo trata la historia de las cuatro ramas familiares. El tercer bloque es la biografía de su padre, una figura fundamental en la formación y el futuro de Valle-Inclán. Otros capítulos retratan el mundo en el que vive la familia del escritor desde un punto de vista sociológico y con una atención a su madre y a sus hermanos. Por último está la historia de la construcción de la leyenda.

O sea que el propio escritor contribuyó a dar credibilidad a esas historias.

Sí. Por ejemplo, decía que había nacido en A Pobra porque su objetivo era que le dieran el título de señor del Caramiñal y un requisito era haber nacido allí. Cuando vio que no se lo dan, se cansa del asunto y no dice ya que vivió en A Pobra. Y así otras fantasías.

¿Es difícil encontrar algo nuevo en un personaje tan conocido y leído?

Esa etapa, los 22 primeros años de su vida y las raíces de los antepasados, estaba mal estudiada. Había mucho que decir y había mucha niebla que borrar. En general, casi todas las biografías siguieron el relato legendario en mayor o menor medida hasta el año 2000. Ahí mejoraron mucho, pero sin conceder demasiado espacio a esta etapa de la vida. Hay campo para desempolvar documentos.