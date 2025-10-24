Los vecinos, ante la nueva etapa que vive Juan Flórez: «Está preciosa»
El Concello concede licencia para construir un edificio en el número 120, vacío desde hace casi dos décadas
La calle Juan Flórez está cerca de completarse. El Concello acaba de dar licencia para construir un edificio en el número 120, el único solar que queda vacío y que está así desde hace casi dos décadas. A apenas unos metros, en el 128, había un hueco hasta hace poco, pero Abeconsa ya está levantando un inmueble con 22 viviendas.
«Cuando se reforman las casas viejas, quedan impresionantes»
Piti Calonge | Vecina de la zona
Piti Calonge nació en el barrio y regresó años después para vivir en él de nuevo. «A mí me encanta que se hagan obras. Aquí había mucha casa vieja y, cuando se reforman, quedan impresionantes», asegura. En su caso, decidió tirar la vivienda antigua que tenía a final de la calle para levantar un edificio moderno «todo de cristal». «Todo lo que sea mejorar la zona, bienvenido sea. Las reformas dan vida y hacen que la zona se vea mucho más cuidada», explica.
«A nivel de negocio es muy positivo, hay más gente nueva»
Adrián Ruso | Encargado del Bistró
En el Café Bistró, 122, uno de los locales más veteranos de la zona, las próximas obras no los van a detener. «Al principio molesta, pero al final compensa. Si el barrio mejora, todos salimos ganando», asegura Adrián Ruso que junto a su familiar Natalia Ruso regentan el establecimiento. Ellos lo tienen claro, aunque las reformas dificultan el paso, «a nivel de negocio es positivo, porque hay más movimiento, más gente nueva y joven y más vida en la calle».
«Cada año hay más ambiente, más jóvenes, está preciosa»
Dina Santos | Vecina de la zona
Dina Santos, que lleva dos décadas viviendo en el barrio está contenta con todos estos «cambios positivos» que esta viviendo la calle. «Es una de las mejores zonas de A Coruña. Cada año hay más ambiente, más bares, más gente joven. Está preciosa. Y cuanto más se renueve, mejor». Cree, además, que la ciudad seguirá creciendo en esa dirección: «Esto ya no es el final de A Coruña, es una prolongación del centro, lo tiene todo. Para vivir es perfecto».
