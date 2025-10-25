Un apoyo a las víctimas de violencia de género

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, presentó el Punto Violeta de UGT A Coruña-Cee, un espacio seguro para víctimas de violencia de género. Es el primer acto provincial de esta iniciativa, que se extenderá por Galicia. Abalde destacó que «cada nuevo Punto Violeta es una ventana abierta a la ayuda» y subrayó la importancia de «acercar a las víctimas a un entorno seguro».