El Ayuntamiento reparte 400.000 euros entre 97 entidades del deporte local

El Ayuntamiento repartirá 400.000 euros entre 97 entidades deportivas de la ciudad, de acuerdo con la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones municipales a este tipo de asociaciones que salió publicada en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) este viernes.

Entre las iniciativas de deporte con más subvención está la competición San Silvestre, que recibirá algo más de 11.100 euros, y la Carreira Alternativa, cuya subvención roza los 9.850 euros. El Trofeo Internacional Ferenc Szabo de halterofilia se lleva 7.600 euros, y la Travesía a nado de San Amaro otros 6.450. La Travesía Costa Coruña recibirá una ayuda de algo más de 11.400 euros, y el Rally Rías Altas Histórico unos 10.200. La mayor subvención irá para la Real Sociedad Deportiva Hípica, que tendrá 12.267 euros para cubrir el Trofeo Cidade Coruña de Salto de Obstáculos.

Los fondos se reparten en cuatro líneas. Una parte cubrirán los gastos de funcionamiento de las entidades con actividad federada, y otra se dedicarán a entidades que promocionen la «actividad física y deporte para todos». Otra línea se destina a la organización de eventos deportivos extraordinarios, y la última servirá para abonar gastos relacionados con la asistencia a competiciones fuera del término municipal.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la «firme apuesta del Concello por un modelo de ciudad saludable e inclusiva» y el papel del «deporte de base». Las subvenciones, defendió el edil, permiten a las entidades de la ciudad «seguir desarrollando su actividad en todos los barrios» y promover valores.