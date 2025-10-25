El BNG pide sanciones para los VTC que incumplan la ley
Avia Veira denuncia que hacen viajes urbanos cuando está prohibido
La concejala del BNG Avia Veira ha registrado una moción para su debate en el Pleno del próximo 6 de noviembre, en la que reclama al Gobierno local que haga cumplir la ley gallega y la Ordenanza de Movilidad frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC) que realizan viajes urbanos ilegales en la ciudad.
Veira denuncia que estos vehículos, gestionados por multinacionales, operan dentro del término municipal, cuando la normativa solo permite trayectos interurbanos, lo que supone una «competencia desleal» frente al taxi. La moción pide sanciones, formación de la Policía Local sobre el régimen sancionador y un estudio sobre la necesidad de ampliar licencias de taxi.
«Es injustísimo que los VTC estén funcionando en la ciudad haciendo viajes urbanos y que el Gobierno Local no esté a hacer absolutamente nada para que se cumpla la legalidad y la ordenanza vigente», dijo la nacionalista.
