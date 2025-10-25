El Concello, a juicio por la farola que un camión derribó encima de un viandante
La aseguradora del vehículo reclama los 28.115 euros que tuvo que abonar
En abril de 2019, un camión circulaba por María Pita por instrucción del 092 enganchó un cable eléctrico y arrastró de su pedestal a una farola, que hirió a un viandante. Una sentencia responsabilizó al conductor, y el juzgado admitió un recurso de su aseguradora, que reclama al Concello y a la empresa que tendió el cable 28.115 euros que tuvo que pagar de indemnización. La Junta de Gobierno local aprobó este miércoles personarse contra el recurso.
La aseguradora afirma que el camión estaba siguiendo la ruta que le indicaron agentes de la Policía Local, y que no vio el cable, colocado por una empresa contratada por el Concello, porque estaba «prestando atención a los peatones». El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de A Coruña, en una sentencia que después fue ratificada por la Audiencia Provincial, señaló que hay «responsabilidad del conductor del camión», así como de la «empresa propietaria». Pues, aunque «es cierto» que seguía las instrucciones de un policía local, el chofer entró en la plaza «en un momento inadecuado», cuando había gente, y «no vio el cable, cuando este era visible».
La sentencia admite que en el siniestro «puede haber otros responsables». Pero, según el Consello Consultivo, que se pronunció acerca de la reclamación, «estamos ante un supuesto de responsabilidad exclusiva del conductor», que entró en la plaza a «velocidad inadecuada» y debía haber actuado con más diligencia para evitar el accidente y la lesión del viandante. Así, desestimó la reclamación de la aseguradora contra el Concello y la empresa.
