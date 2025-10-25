Concluye la demolición del edificio del hotel de pacientes del Hospital de A Coruña
La obra entra ahora en una nueva fase que consistirá en la retirada y fragmentación del escombro para crear una plataforma pavimentada sobre la que se construirá el anillo perimetral que dará acceso al Chuac
EFE
El edificio del Hotel de Pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña ya es historia después de que la Xunta haya dado por concluidos los trabajos de derribo de la estructura y la fachada de este inmueble de 10 plantas, 8 de ellas sobre rasante, que han quedado reducidas a escombros. Con la actuación en esta construcción de 7.600 metros cuadrados, la administración autonómica avanza en la ampliación del Chuac, tal y como explica en un comunicado.
La obra entra ahora en una nueva fase que consistirá en la retirada y fragmentación del escombro resultante y el derribo de los cimientos para posibilitar la creación de una plataforma pavimentada de 1.000 metros cuadrados.
Esta plataforma permitirá disponer de un espacio útil, tanto para uso del hospital como para poder acometer el anillo perimetral que dará acceso al Chuac.
