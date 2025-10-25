Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concluye la demolición del edificio del hotel de pacientes del Hospital de A Coruña

La obra entra ahora en una nueva fase que consistirá en la retirada y fragmentación del escombro para crear una plataforma pavimentada sobre la que se construirá el anillo perimetral que dará acceso al Chuac

Máquinas trabajando en el derribo del hotel de pacientes.

Máquinas trabajando en el derribo del hotel de pacientes. / Casteleiro

EFE

El edificio del Hotel de Pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña ya es historia después de que la Xunta haya dado por concluidos los trabajos de derribo de la estructura y la fachada de este inmueble de 10 plantas, 8 de ellas sobre rasante, que han quedado reducidas a escombros. Con la actuación en esta construcción de 7.600 metros cuadrados, la administración autonómica avanza en la ampliación del Chuac, tal y como explica en un comunicado.

La obra entra ahora en una nueva fase que consistirá en la retirada y fragmentación del escombro resultante y el derribo de los cimientos para posibilitar la creación de una plataforma pavimentada de 1.000 metros cuadrados.

Noticias relacionadas y más

Esta plataforma permitirá disponer de un espacio útil, tanto para uso del hospital como para poder acometer el anillo perimetral que dará acceso al Chuac.

TEMAS

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  3. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  4. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  5. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  6. Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
  7. Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos
  8. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»

Duna de Riazor: dos metros para proteger el paseo frente a los temporales de invierno

Duna de Riazor: dos metros para proteger el paseo frente a los temporales de invierno

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Concluye la demolición del edificio del hotel de pacientes del Hospital de A Coruña

Concluye la demolición del edificio del hotel de pacientes del Hospital de A Coruña

Escuchando Elefantes: «Tocar en las salas es lo que genera cercanía y expansión»

Escuchando Elefantes: «Tocar en las salas es lo que genera cercanía y expansión»

El sueño más coruñés de Tinho llega con petición a Inés Rey

El sueño más coruñés de Tinho llega con petición a Inés Rey

Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: "Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra"

Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: "Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de octubre

La Cámara prevé para 2026 «un año complejo» por las incertidumbres

La Cámara prevé para 2026 «un año complejo» por las incertidumbres
Tracking Pixel Contents