Cortes en Alfonso Molina desde Agrela por las obras
Con motivo de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11) será necesario realizar un corte temporal en el ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-11 en sentido salida de la ciudad, procedente del polígono de Agrela. El corte se efectuará desde el martes 28 de octubre a las 10.00 horas hasta el jueves 30 a las 13.00 horas. Se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada.
Se recomienda a los vehículos procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas: en primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14; en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de la avenida de Alfonso Molina. También podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande y cambiar de sentido para incorporarse a Alfonso Molina.
El Ministerio de Transportes informa de que habrá más cortes en noviembre en el mismo punto: desde las 10.00 horas del martes 4 de noviembre hasta las 13.00 horas del viernes 7.
