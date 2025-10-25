Duna de Riazor: dos metros para proteger el paseo frente a los temporales de invierno
Los trabajos se desarrollarán la próxima semana y la estructura será revisada de forma continuada para valorar posibles refuerzos
La duna de Riazor que protege el paseo marítimo coruñés de los temporales de invierno comenzará a levantarse la próxima semana. Superará los dos metros de altura y se situará en la parte intermedia del arenal, lo que aportará una separación de seguridad con respecto al paseo marítimo. Como cada año, el objetivo será minimizar el impacto de los fenómenos costeros en el tráfico y en los elementos próximos al litoral.
El Concello iniciará los trabajos el lunes 27 a través de la empresa responsable del servicio que utilizará maquinaria especializada para construirla y, a partir de su finalización prevista para finales de semana, el personal de Medio Ambiente se encargará de revisarla de forma continua para valorar posibles refuerzos en función de los temporales.
La duna de Riazor estará hasta mediados de mayo, cuando comiencen los preparativos para la temporada de baño del próximo verano. Esta barrera de protección en la playa se levantó por primera vez en 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del paseo marítimo. Según los cálculos del Concello, este tipo de situaciones ocurren entre una y tres veces en el año de media.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»