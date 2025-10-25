Las familias del Aneja de Prácticas vuelven a la calle ante la falta de soluciones
Denuncian el mal estado de las instalaciones de este centro educativo
A Coruña
Queremos unha escola segura e digna. Con ese lema en una pancarta, las familias y los alumnos del colegio Aneja de Prácticas volvieron a salir este viernes a la calle para manifestarse y denunciar la falta de soluciones. La comunidad educativa lleva meses protestando por el mal estado de las instalaciones, pero por ahora nadie ha movido ficha. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Aneja de Prácticas asegura que «no hay noticias» ni de la Consellería de Educación ni del Concello ni de la Universidade. Aseguran que se seguirán movilizando hasta que tengan «respuestas oficiales con plazos y presupuestos concretos para iniciar las obras necesarias».
