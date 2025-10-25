Las fotografías del festival FFoco regresan a la Fundación Luis Seoane

FFoco, Festival de Fotografía de A Coruña, abre su novena edición con una mirada global sobre los flujos migratorios y la identidad. El certamen, que se celebra la Fundación Luis Seoane, consolida a la ciudad como una de las plataformas más activas de la fotografía documental contemporánea.

El codirector del festival, Juan Varela, explicó durante la presentación que este año el eje temático «es hablar de los flujos migratorios, que es una cuestión que nos afecta mucho como gallegos, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva multicultural». La propuesta busca conectar realidades locales y globales a través de la imagen, con artistas que exploran las transformaciones personales y colectivas vinculadas al desplazamiento.

Entre las exposiciones principales destaca la del fotógrafo Felipe Romero Beltrán, que documenta durante tres años la vida de nueve jóvenes marroquíes en un centro de acogida de Sevilla. El festival acoge también la muestra de Claudia Prechedes, artista brasileña afincada en A Coruña desde enero, que aborda cuestiones de identidad, pertenencia y racismo a través del simbolismo del cabello.

Además de las exposiciones, FFoco incluye talleres, proyecciones, charlas y una feria de fotolibros, con el objetivo de acercar la creación fotográfica contemporánea a todos los públicos.