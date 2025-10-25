Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Campeonato de las peonzas Beyblade
De 17.00 a 21.00 horas | El torneo, dirigido a niños de 8 a 14 años, se celebrará en el departamento de juguetes. En cada combate se enfrentan dos bladers cara a cara.
El Corte Inglés
Directo del dúo Escuchando Elefantes
21.30 horas | Carlos y Silvia presentan su nuevo disco. La entrada en taquilla cuesta 18 euros.
Playa Club
Concierto de Santiago Auserón
20.30 horas | A Coruña LiveXperience presenta el concierto de Santiago Auserón y La Academia Nocturna. Hay entradas desde 38 euros.
Palacio de la Ópera
Música e improvisación con Maru Candel
20.00 horas | La actriz cómica y cantante sevillana llega a
A Coruña con un show que mezcla stand up, música e improvisación.
Afundación
Danza moderna con ‘Double Infinite’
20.30 horas | El ciclo TRC Danza ofrece un espectáculo estructurado como un tríptico. Hay entradas por 13,60 euros.
Teatro Rosalía
Nueva sesión del ciclo Tándem en el Colón
20.00 horas | Sobre el escenario del teatro tocarán Emilio José y Suelen Estar Quartet. Quedan algunas invitaciones.
Teatro Colón
