¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de octubre

Campeonato de las peonzas Beyblade

De 17.00 a 21.00 horas | El torneo, dirigido a niños de 8 a 14 años, se celebrará en el departamento de juguetes. En cada combate se enfrentan dos bladers cara a cara.

El Corte Inglés

Directo del dúo Escuchando Elefantes

21.30 horas | Carlos y Silvia presentan su nuevo disco. La entrada en taquilla cuesta 18 euros.

Playa Club

Concierto de Santiago Auserón

20.30 horas | A Coruña LiveXperience presenta el concierto de Santiago Auserón y La Academia Nocturna. Hay entradas desde 38 euros.

Palacio de la Ópera

Música e improvisación con Maru Candel

20.00 horas | La actriz cómica y cantante sevillana llega a

A Coruña con un show que mezcla stand up, música e improvisación.

Afundación

Danza moderna con ‘Double Infinite’

20.30 horas | El ciclo TRC Danza ofrece un espectáculo estructurado como un tríptico. Hay entradas por 13,60 euros.

Teatro Rosalía

Nueva sesión del ciclo Tándem en el Colón

20.00 horas | Sobre el escenario del teatro tocarán Emilio José y Suelen Estar Quartet. Quedan algunas invitaciones.

Teatro Colón