Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»

Miles de coruñeses están pendientes de que el Supremo se pronuncie sobre si el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es o no abusivo. La sesión de deliberación estaba programada para el 1 de octubre y la sentencia se espera en los próximos días. Si el tribunal considera que los clientes no sabían bien qué era lo que estaban firmando cuando aceptaron una hipoteca vinculada a ese índice, se abre la puerta a miles de reclamaciones y, por lo tanto, a que las entidades bancarias tengan que devolver cuantías millonarias. Un cálculo estimado apunta a que, de media, cada familia podría recuperar entre 16.000 y 40.000 euros —más los intereses legales de ese dinero pagado— por el exceso de pago de intereses bancarios.

El IRPH es, según explica Carlos Tomé, abogado y socio del despacho Caruncho y Tomé, un índice que se popularizó, sobre todo, a partir de 2008, cuando muchas hipotecas incluían también las cláusulas suelo, declaradas posteriormente nulas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió el año pasado que este índice, que empezó a aplicarse en 1994, aunque residualmente, había que someterlo al control de los tribunales porque su aplicación podría ser abusiva y, por ello, será el Supremo el que se encargue de esta decisión y unifique el criterio de valoración de estas hipotecas. En Primera Instancia, las decisiones de los juzgados han sido dispares. Es decir, hay particulares que han iniciado un proceso judicial y que han perdido y otros que han ganado en este primer paso al entender los tribunales que habían dado su aprobación a un préstamo que no comprendían.

«Algunos bancos incluían las cláusulas suelo en sus hipotecas, eso significa que, aunque estaban sujetas al Euríbor, en ningún caso el tipo de interés bajaría, por ejemplo, del 3%; otros incluían el IRPH, que era un índice inventado por cajas y bancos y que normalmente estaba siempre por encima del Euríbor», explica Tomé. Esto se tradujo en que, cuando en 2013 empezó a bajar el Euríbor, tanto, que llegó a estar en negativo por primera vez en su historia en febrero de 2016, las personas que habían suscrito este tipo de hipotecas con IRPH tenían que seguir haciendo frente a intereses, en algunos casos, superiores al 2%.

«Las cláusulas suelo se declararon abusivas de inmediato y, por eso, hubo miles de reclamaciones de este tipo y todas se admitían. No pasó lo mismo con el IRPH porque era un índice teóricamente oficial que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, por eso algunos juzgados entendieron que, en principio, respetaba la transparencia que tenía que tener el consumidor», incide Tomé que, como tantos otros compañeros de profesión espera la resolución para ver si le da salida a todas las consultas sobre este tema que le han llegado al despacho. Por ahora, a todos les ha aconsejado esperar al fallo del Supremo para asegurar el resultado y no exponerse a un revés con imposición de costas.

«Si no sale esta semana saldrá la que viene o dentro de diez días, pero va a salir. Si el Supremo dice que la cláusula es abusiva, se abre la puerta a que reclamen todas aquellas personas que hubiesen firmado una hipoteca con este índice, independientemente de que la hayan acabado de pagar ya o no», comenta Tomé que, aunque considera «aventurada» la cifra de un millón de afectados en toda España y la estimación de entre 30.000 y 40.000 millones de euros en devoluciones, calcula que, en toda Galicia habrá unas 30.000 hipotecas vinculadas a este índice, muchas de ellas en A Coruña, ya que, con este índice se firmaron, por ejemplo, los préstamos de los primeros vecinos de Novo Mesoiro.

Eugenia Mariño es técnica de la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros y explica que, como en 2013 hubo una reforma de estos tipos de índices, puede haber hipotecas que empezasen siendo variables y que se convirtiesen en fijas o que pasasen al Euríbor, por lo que habría que estudiar el caso concreto de cada familia para saber cuál era la referencia que se tomó para su hipoteca. «No sabemos cuántas personas pueden estar afectadas, pero sí que sabemos que había ciertas entidades que usaban este índice más que otras, por ejemplo, el Banco de Galicia, el Santander, el BBVA, la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), Caixabank...», resume.

«Depende mucho del importe de la hipoteca y del plazo durante el cual se haya estado pagando el préstamo», sentencia Tomé, sobre las cantidades que se podrían recuperar, ya que lo que tendrían que abonar las entidades bancarias sería lo que recibieron de más al haber tomado como referencia el IRPH en sus contratos en vez del Euríbor. A esa cantidad le tendrían que sumar, después, los intereses legales generados por ese dinero.

«No todo el mundo recibirá lo mismo, porque no todos pagaron lo mismo», resume Tomé, que indica que el IRPH se incluía en todo tipo de hipotecas, ya fuese para la compra de una vivienda nueva, de segunda mano, de protección oficial o autonómica. Es por ello por lo que, si la sentencia del Supremo es favorable, tanto Mariño como Tomé aconsejan a los clientes que revisen sus hipotecas porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea especificó que es una condición que «no prescribe».

Esto implica que, si el Supremo dice que el IRPH es abusivo, no importa cuándo se hubiese constituido la hipoteca ni en qué punto esté —cancelada o todavía en proceso de pago— porque aquellos que la suscribieron podrían reclamar lo que pagaron de más de intereses con referencia al Euríbor. Cada uno de los afectados tendrá que ver cuándo se produjo el exceso en su caso para saber cuánto dinero le tendría que devolver su entidad bancaria.

El Euríbor estuvo en negativo desde febrero de 2016 hasta marzo de 2022, por lo que, todas las hipotecas con IRPH vigentes en ese período podrían reclamar lo que pagaron de más en concepto de intereses. El Euríbor no superó el 2% hasta septiembre de ese mismo año, desde entonces, ha ido fluctuando hasta llegar al 4,16% en octubre de 2023. El IRPH solo se situó por debajo del Euríbor en abril de 2023 desde su creación.

Actualmente, hay que hacer una visita previa al notario para acreditar que el firmante entiende su hipoteca.

«El día del notario fue como ir al matadero»