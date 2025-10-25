Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: "Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra"

Durante el acto institucional de la inauguración de la ampliación de Marineda City, situada en el espacio que ocupó El Corte Inglés, el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, decía que el centro comercial era «un punto de encuentro para los gallegos». Esa afirmación quedó demostrada este viernes, cuando se pudo ver a miles de personas llegadas de distintos puntos que no se quisieron perder la oportunidad de ver el nuevo espacio. Atascos para entrar y para salir, y autobuses repletos de gente, con algunas personas que se lamentaban: «Vosotros vais al Marineda y yo a trabajar», decía una joven a sus amigos.

«Venimos una vez por semana a comprar y a disfrutar del ocio», cuentan Isa Viña y Suso Barca, una pareja de Bértoa, en Carballo, que acuden como buenos feligreses cada fin de semana buscando una oferta comercial que no tienen en su zona: «Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra», apunta Suso. Entre las nuevas tiendas, Isa destaca que han disfrutado de algunas como la perfumería Druni, pero que «todavía estamos viendo precios».

Daniela Fernández y Luis González en Marineda / Iago López

De matrimonios a parejas más jóvenes como Daniela Fernández y Luis González, de 18 años y de A Coruña, que destacan que el centro comercial es un buen lugar para los enamorados: «Nos gusta venir por el ocio, pero también por las tiendas», cuentan. Daniela explica que «damos un paseo y a veces vamos al cine». La última planta, donde está el cine, la bolera y los restaurantes es una buena zona para los más jóvenes: «Nosotros hoy hemos venido sobre todo por el Vips, porque nos mola y lo habían cerrado», dice Luis.

Estefanía Romero con su hijo / Iago López

La alcaldesa, Inés Rey, decía el jueves durante su discurso que Marineda era un buen lugar para ir con los más pequeños y ella misma se ponía de ejemplo. Estefanía Romero concordaba con la regidora local entre risas y explicaba su experiencia: «Me da bastantes opciones para venir con el niño, es cubierto y tiene un parquecito infantil», cuenta. Aunque vive en Ourense, tiene una segunda vivienda en A Coruña, ciudad en la que vivió, y suele venir todos los fines de semana: «Él (por su hijo) lo disfruta mucho, siempre le compramos algo, aprovechamos para que se corte el pelo y juegue en las zonas infantiles». De las nuevas tiendas destaca Half Price o Pepco: «Es barato y le compramos unos Hot Wheels», dice mientras el pequeño juega con sus coches.

Elisabeth Bonett y Jorge Martínez / Iago López

Las relaciones madre e hijo se desarrollan en el centro comercial incluso pasados los años, como es el caso de Elisabeth Bonett y Jorge Martínez: «Es un buen sitio para pasar tiempo juntos, paseamos y aprovechamos para conversar», cuenta Elisabeth. Ambos son originarios de Venezuela, pero desde que viven en A Coruña aprovechan los fines de semana para ir a Marineda y pasar tiempos juntos: «Cuantas más cosas haya, trabaja más gente y mejora la economía», apunta Jorge. Al igual que mucha gente, todavía se dedicaban a mirar y buscar los mejores precios: «Estamos viendo si hay descuentos y los precios, no vaya a ser que compremos algo y luego esté más barato más adelante», expone Jorge con humor.

Mario Fernández / Iago López

La ampliación de Marineda ya tiene casi todas las nuevas tiendas en activo, pero hay alguna apertura muy esperada, como Mercadona: «Yo creo que es importante que esté dentro, antes no íbamos al de fuera, pero ahora seguramente haremos la compra aquí, será un motor para el centro comercial», dice Mario Fernández, asturiano afincado en la ciudad.

Mario, asiduo a ir todos los viernes en familia, corroboraba que ayer había más ambiente de lo habitual. Los más pequeños paseaban con los globos que regalaban las tiendas, y los no tan pequeños hacían largas colas para conseguir un algodón de azúcar de cortesía. Gente de todas las edades y procedencias disfrutaban de un fenómeno comercial que se ha convertido en el lugar capaz de unirlos a todos.