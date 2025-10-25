La obra de Álvarez de Sotomayor, recreada por niños
Una veintena de niños del colegio Rosalía de Castro participaron este viernes en un taller didáctico de la exposición dedicada a los cuadros de Fernando Álvarez de Sotomayor en la Fundación Barrié. Tras una visita, los escolares recrearon escenas inspiradas en varias obras de la muestra, jugando con personajes, luces de colores y elementos de mobiliario, vestuario y atrezo para recrear la Galicia que aparece en las pinturas del artista. El cuadro principal de referencia para la actividad fue Fiesta gallega, creado por el autor en 1917.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña