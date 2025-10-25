La obra que une a 150 vecinos del Barrio de las Flores: «No queda más remedio»

Los bloques 45 y 46 del Barrio de las Flores, en las calles Geranios y Girasoles, se construyeron en 1968 y necesitan una obra con urgencia. «Hay humedades terribles, pisos en los que cae agua» explica María Antonia Trillo, presidenta de la comunidad del portal 8 de Girasoles, y «mucho amianto». Pero el presupuesto para arreglarlos y mejorar la eficiencia energética se acerca a los 4,4 millones de euros, una suma muy importante incluso si se reparte entre 143 viviendas y once locales comerciales. Los residentes crearon en 2023 una mancomunidad, y, tras años de esfuerzo, el Concello acaba de concederles 2,13 millones de fondos europeos para abonar parte de los trabajos.

Trillo es la vicepresidenta de la mancomunidad, que primero englobó a los siete portales del bloque de Girasoles y, más tarde, se expandió al de Geranios, con otros dos. No fue fácil poner a todo el mundo de acuerdo, recuerda, ya que «somos 154 en total». Aunque «todo se hizo con procesos asamblearios, nada sin contar con los vecinos», explica Trillo, admite que «hubo un portal que se mostró en desacuerdo al principio» y que «sigue habiendo resistencia de una minoría». Pero, recalca, «los acuerdos que hemos tomado han sido asumidos por mayoría». Los responsables de la mancomunidad han tenido que trabajar «una barbaridad» para sacar adelante el proyecto.

Y es que, indica Trillo, «los plazos se nos echan muy encima». Uno de los requisitos para no perder la subvención es que los trabajos finalicen como muy tarde en junio de 2026, y fue difícil encontrar a una constructora que estuviera hacer dispuesta una obra de estas características en poco tiempo. «Conseguimos una empresa y ya estamos en ello, falta poner los andamios», señala la vecina, que agradece a los técnicos del Concello que se hayan «volcado» con los vecinos para agilizar los trámites. Y hacer una reforma tan costosa sin ayudas no es una opción en unos inmuebles, explica Trillo, en el que los vecinos son de clase media y muchos son personas mayores.

Durante la obra se retirará «todo el amianto» y se colocará una nueva cubierta. En la fachada se añadirá un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), pues, según explica Trillo, «la fachada norte es muy fría en invierno y la sur muy calurosa en verano: hay que aislar, no nos queda más remedio». También va a arreglarse la plazoleta entre los dos bloques, el tejado de un garaje que llevan los residentes como cooperativa.. En un bloque vecino, explica Trillo, los residentes rehabilitaron el edificio y ganaron «muchísimo en calidad de vida».