Un pez globo, de Pontevedra al acuario y de ahí, a Vigo

A mediados de mes un barco de pesca capturó un pez de más de medio metro y más de tres kilos, un ejemplar muy singular que resultó ser un pez globo, una especie poco frecuente en las rías gallegas, ya que su hábitat está en África. Debido a la singularidad del hallazgo, el individuo fue trasladado al Aquarium Finisterrae, donde se encargaron de estudiarlo, desafortunadamente, el pez murió a las pocas horas y, entonces, hechas ya todas las identificaciones, fue donado al Centro Oceanográfico de Vigo, para que sus técnicos tomasen muestras. En una publicación en redes sociales, la entidad explicaba que era el segundo pez globo que se registra en Galicia. Por cierto, es una especie tóxica, no apta para el consumo humano.