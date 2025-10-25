Si no lo leo no lo creo
Un pez globo, de Pontevedra al acuario y de ahí, a Vigo
ANTÓN PERULEIRO
A mediados de mes un barco de pesca capturó un pez de más de medio metro y más de tres kilos, un ejemplar muy singular que resultó ser un pez globo, una especie poco frecuente en las rías gallegas, ya que su hábitat está en África. Debido a la singularidad del hallazgo, el individuo fue trasladado al Aquarium Finisterrae, donde se encargaron de estudiarlo, desafortunadamente, el pez murió a las pocas horas y, entonces, hechas ya todas las identificaciones, fue donado al Centro Oceanográfico de Vigo, para que sus técnicos tomasen muestras. En una publicación en redes sociales, la entidad explicaba que era el segundo pez globo que se registra en Galicia. Por cierto, es una especie tóxica, no apta para el consumo humano.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña