El PP achaca los cambios en el presupuesto a «chapuzas»

El PP critica las modificaciones del presupuesto que el Concello llevó a la Junta de Gobierno local de esta semana a «chapuzas y mentiras» del Ejecutivo municipal que, afirma, conforman su «plan de gobierno». El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, señala que se aprobaron modificaciones por valor 1,25 millones «sin pasar por el control del pleno» por el cambio de las bases de ejecución del presupuesto, y culpa al BNG por no respaldar una enmienda popular contra este.

Según Lorenzo, el Gobierno local da de baja 400.000 euros del Plan de Barrios que anunció en julio y tiene «sin ejecutar 117 millones de inversiones en los barrios». En cuanto a las modificaciones que sí irán a pleno, hay una de 11,5 millones para amortizar deuda bancaria «porque el Gobierno del Estado, a diferencia de otros años, no permite destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles», y 275.000 euros para el Consorcio de Turismo porque «se ha quedado sin presupuesto» al tener que abonar «facturas de cajón» de otros años. Lorenzo también se refirió a la reclamación de 700.000 euros del arquitecto que ganó el concurso de ideas de la obra del mercado de Monte Alto, que pide que se le paguen modificaciones «que se acordaron de forma verbal», un método que, indica el portavoz, usó el Gobierno local en otras ocasiones.

Subvención a la FUCC

La junta también aprobó repartir una subvención de 75.000 euros que iba para la Fundación Unión de Comercios Coruñesa entre otras asociaciones, pues la destinataria original entró en concurso. Lorenzo señala que se cumple «una moción del PP» , pero que el interventor afirmó que el asunto debería ir a pleno.

También critica que no se ha explicado el criterio de reparto. La Asociación de Vecinos y Comerciantes de La Falperra, a la que irán 3.500 mientras a otras entidades llegarán hasta 10.000, denuncia «trato discriminatorio» y que resulta «perjudicada». El reparto, afirma la agrupación, lo hizo el Concello «unilateralmente».