Recital de medio siglo de ‘Rosalía de Castro’
Amancio Prada ofrecerá este 16 de noviembre un concierto por los 50 años de su álbum Rosalía de Castro en el teatro del mismo nombre. La actuación combinará las «primeras canciones» del autor, que presentó el concierto con la alcaldesa, Inés Rey, con sus «nuevas relecturas».
