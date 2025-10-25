Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital de medio siglo de ‘Rosalía de Castro’

Recital de medio siglo de ‘Rosalía de Castro’ | LA OPINION

Recital de medio siglo de ‘Rosalía de Castro’ | LA OPINION

Amancio Prada ofrecerá este 16 de noviembre un concierto por los 50 años de su álbum Rosalía de Castro en el teatro del mismo nombre. La actuación combinará las «primeras canciones» del autor, que presentó el concierto con la alcaldesa, Inés Rey, con sus «nuevas relecturas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents