Operación Triunfo
El sueño más coruñés de Tinho llega con petición a Inés Rey
Uno de los concursantes más queridos de esta edición de Operación Triunfo protagoniza un nuevo momento viral
El cantante coruñés Tinho, uno de los concursantes más queridos por el público en esta edición de Operación Triunfo, ha protagonizado un nuevo minuto emotivo en pantalla. Después del tierno momento con su abuela que protagonizó hace unos días, se ha vuelto a marcar un gesto que no ha tardado en viralizar. En una conversación con sus compañeros, ha confesado que su sueño es dar un concierto en el estadio de Riazor o en la plaza de María Pita. Tinho dio nuevas muestras de la autenticidad que lo caracteriza mientras charlaba relajado en el sofá, guitarra en mano. “No es un sueño inalcanzable porque conozco a gente que ha tocado en las fiestas, pero me haría muchísima ilusión hacer un concierto en María Pita, la plaza grande de A Coruña”, comentó a sus compañeros. Y no ha dudado en dirigirse a la cámara para interpelar directamente a la propia alcaldesa: “Inés Rey: quiero tocar en las fiestas de A Coruña de este año”, pidió el coruñés.
