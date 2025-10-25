Sumar clama contra la Xunta por la residencia de Elviña

Sumar Coruña acusa a la Xunta de haber dejado morir el proyecto de la residencia universitaria de Elviña, que tenía previstas 600 plazas públicas para el alumnado. La portavoz del partido, Trinidad Palacios, lamenta que «catorce años después solo haya una pequeña residencia con 90 plazas» y reclama recuperar la iniciativa original para el campus.