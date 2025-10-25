Sumar clama contra la Xunta por la residencia de Elviña
A Coruña
Sumar Coruña acusa a la Xunta de haber dejado morir el proyecto de la residencia universitaria de Elviña, que tenía previstas 600 plazas públicas para el alumnado. La portavoz del partido, Trinidad Palacios, lamenta que «catorce años después solo haya una pequeña residencia con 90 plazas» y reclama recuperar la iniciativa original para el campus.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña