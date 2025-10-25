Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Este domingo se irá reforzando la influencia anticiclónica sobre A Coruña con la apertura de grandes claros conforme avance el día, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan cielos más nubosos por la mañana, pero a medida que pasen las horas irá despejando. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y dejarán los termómetros con máximas de 18 y mínimas de 12. Los vientos soplarán del nordeste, con intervalos moderados en el litoral.
Lunes 27
Se esperan cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados.
Martes 28
Habrá intervalos de nubes y claros durante las primeras horas pero con el avance del día se incrementará la nubosidad para dejar cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 1 y los 22 grados
Miércoles 29
Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones y temperaturas de entre 14 y 20 grados.
Jueves 30
Continuarán los cielos nubosos, con lluvias. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 18 grados.
Viernes 31
Se mantendrán los cielos cubiertos y los chubascos. Las temperaturas máximas llegarán a los 19 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 14.
Sábado 1
Se esperan intervalos de nubes y claros, y lluvias de carácter tormentoso. Los termómetros marcarán máximas de 19 y mínimas de 14.
Domingo 2
Habrá intervalos de nubes y claros, con lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 11 a los 16 grados.
Lunes 3
Se esperan nubes y claros, con lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados.
Martes 4
Los cielos estarán cubiertos, ya sin precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 18 grados.
Miércoles 5
Continuarán los cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 18 grados.
Jueves 6
Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los termómetros irán de los 13 a los 17 grados.
Viernes 7
Se esperan nubes y claros, con temperaturas de entre 11 y 14 grados.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos