Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

Este domingo se irá reforzando la influencia anticiclónica sobre A Coruña con la apertura de grandes claros conforme avance el día, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan cielos más nubosos por la mañana, pero a medida que pasen las horas irá despejando. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y dejarán los termómetros con máximas de 18 y mínimas de 12. Los vientos soplarán del nordeste, con intervalos moderados en el litoral.

Lunes 27

Se esperan cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados.

Martes 28

Habrá intervalos de nubes y claros durante las primeras horas pero con el avance del día se incrementará la nubosidad para dejar cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 1 y los 22 grados

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Miércoles 29

Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones y temperaturas de entre 14 y 20 grados.

Jueves 30

Continuarán los cielos nubosos, con lluvias. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 18 grados.

Viernes 31

Se mantendrán los cielos cubiertos y los chubascos. Las temperaturas máximas llegarán a los 19 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 14.

Sábado 1

Se esperan intervalos de nubes y claros, y lluvias de carácter tormentoso. Los termómetros marcarán máximas de 19 y mínimas de 14.

Domingo 2

Habrá intervalos de nubes y claros, con lluvias débiles. Las temperaturas irán de los 11 a los 16 grados.

Lunes 3

Se esperan nubes y claros, con lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados.

Martes 4

Los cielos estarán cubiertos, ya sin precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 18 grados.

Miércoles 5

Continuarán los cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 18 grados.

Jueves 6

Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los termómetros irán de los 13 a los 17 grados.

Viernes 7

Se esperan nubes y claros, con temperaturas de entre 11 y 14 grados.

