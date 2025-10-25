«Tocar en las salas es lo que genera cercanía y expansión»

El dúo coruñés Escuchando Elefantes arranca este sábado a las 21.30 horas en el Playa Club la gira gallega para presentar su último disco, Momento. Tras presentar el álbum en Madrid y Barcelona, Silvia Rábade y Carlos Tajes vuelven a casa con un directo que promete emoción, y un repaso a casi dos décadas de canciones.

«Ahora mismo me pillas entre terminar el último ensayo y recoger el equipo», cuenta Silvia entre risas. La cita en el Playa será el primer concierto con el nuevo disco en Galicia. «Hemos hecho la presentación en Madrid y en Barcelona y ahora empezamos la gira gallega en A Coruña, y luego estaremos en Vigo, Lugo y Ourense».

El grupo se ha decantado por un escenario para arrancar al que guardan gran cariño. «Aparte de que es un sitio emblemático de A Coruña y que es muy guay, es donde presentamos nuestro tercer disco, Hope, y fue muy bonito, tenemos buen recuerdo», recuerda Rábade. El espacio se adecúa también al nuevo disco: «Por el tipo de concierto que hacemos y cómo nos integramos con el público, nos pegaba bastante el Playa». Además, añade que «tocar en casa siempre mola mucho».

Sobre lo que el público puede esperar, Silvia lo tiene claro: «Aunque sean conciertos de presentación, no solo son canciones del disco. Llevamos 19 años tocando, entonces los hits hay que ponerlos», bromea. El dúo busca un equilibrio entre lo nuevo y lo conocido: «El disco es más conceptual, con una sonoridad concreta, pero en directo todo cambia y nos dejamos llevar mucho. Llevamos los setlists hechos, pero nos los saltamos según lo que el público pida».

Casi 20 años después de su debut, Silvia sigue viendo Escuchando Elefantes como «un proyecto de vida». Recuerda que ella y Carlos «empezamos sin muchas pretensiones», pero que en un momento «decidimos que realmente la música era lo que pesaba y queríamos hacerlo en serio». El grupo nació con el auge en las redes sociales, consiguiendo muchos seguidores en Facebook, pero luego vieron cómo tuvieron que adaptarse a otras redes como Instagram o actualmente TikTok: «Ahí es donde más nos quemamos los artistas, en el tener que estar en todo, porque al final los artistas lo que queremos es hacer arte».

Para Silvia, poder llevar este arte a lugares como el Playa Club es esencial: «A mí me encanta poder tocar en todos los espacios, pero si tengo que decantarme por uno, son las salas. Tocar ahí es lo que genera cercanía y expansión. Además, es de lo que vivimos los músicos», concluye la mitad de Escuchando Elefantes.