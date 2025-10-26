Actividades de sensibilización en María Pita por el Día del Daño Cerebral Adquirido

La plaza de María Pita ha acogido este domingo diferentes actividades deportivas, lúdicas y musicales para sensibilizar y llamar a la “responsabilidad compartida” en el Día del Daño Cerebral Adquirido. El presidente de la asociación Daño Cerebral A Coruña (Adaceco), Juan Luis Delgado, fue el encargado de leer un manifiesto titulado ’30 años construyendo dignidad’ para conmemorar las tres décadas de la Federación Española de Daño Cerebral y pedir a las administraciones respuestas “coordinadas, equitativas y universales” frente al daño cerebral alquirido. También la alcaldesa Inés Rey hizo un llamamiento a la Xunta para sacar adelante el nuevo centro para pacientes de daño cerebral en Eirís.