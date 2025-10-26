Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades de sensibilización en María Pita por el Día del Daño Cerebral Adquirido

El presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, leyó el manifiesto ’30 años construyendo dignidad’ para pedir respuestas “coordinadas, equitativas y universales” a las administraciones

Actividades de sensibilización en María Pita por el Día del Daño Cerebral Adquirido / Carlos Pardellas

La plaza de María Pita ha acogido este domingo diferentes actividades deportivas, lúdicas y musicales para sensibilizar y llamar a la “responsabilidad compartida” en el Día del Daño Cerebral Adquirido. El presidente de la asociación Daño Cerebral A Coruña (Adaceco), Juan Luis Delgado, fue el encargado de leer un manifiesto titulado ’30 años construyendo dignidad’ para conmemorar las tres décadas de la Federación Española de Daño Cerebral y pedir a las administraciones respuestas “coordinadas, equitativas y universales” frente al daño cerebral alquirido. También la alcaldesa Inés Rey hizo un llamamiento a la Xunta para sacar adelante el nuevo centro para pacientes de daño cerebral en Eirís.

Actividades de sensibilización en María Pita por el Día del Daño Cerebral Adquirido

