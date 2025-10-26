Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de A Coruña programa 13 fiestas y 9 talleres de Samaín en los centros cívicos

Las actividades, dirigidas a niños de 4 y 12 años, serán gratuitas | Las inscripciones ya pueden realizarse en las conserjerías de los recintos

Celebración de Samaín en A Coruña.

Celebración de Samaín en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

RAC

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña activa la programación especial de Samaín en la red municipal de centros cívicos: un total de 13 fiestas infantiles y 9 talleres para niños de 4 a 12 años. La participación es gratuita en todas las actividades y las plazas se asignarán por orden de inscripción en las conserjerías de los centros donde se desarrolla cada propuesta. El plazo para inscribirse está abierto desde este sábado, día 25.

Las fiestas se realizarán en los centros cívicos de O Castrillón, Mesoiro, Os Rosales, Elviña, Palavea, Ciudad Vieja, San Diego, Monelos, Monte Alto, Eirís, Mallos, Birloque y Novoboandanza. «El Samaín es una de las citas más esperadas por los niños; nos llenamos de imaginación, juegos y convivencia segura en los barrios», destaca la concejala Nereida Canosa.

En el caso de los talleres, también para niños de 4 a 12 años, se desarrollarán en los centros cívicos de Pescadores, Santa Margarita, Artesanos, San Pedro de Visma, Sagrada Familia, A Silva, Castro de Elviña, Santa Lucía y Feáns. Los vecinos podrán consultar en el propio centro las fechas, horarios y detalles de cada propuesta. El Gobierno local señala que la oferta de actividades del Samaín se enmarca dentro de las políticas culturales y de conciliación.

