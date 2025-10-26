Los bomberos liberan a una niña con la pierna atrapada en un cesto de juguetes

Los Bomberos de A Coruña han auxiliado este domingo a una niña a la que se le había quedado una pierna atrapada en un cesto de juguetes. Aunque la menor se encontraba en perfecto estado de salud, sin daños aparentes, sufrió un buen susto mientras jugaba hasta poder ser liberada por los efectivos antiincendios. Ocurrió sobre las 11.30 horas de esta mañana en la calle Rey Abdullah. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional.