El ciclo ‘Músicas posíbeis’ regresa al Teatro Colón en noviembre

El Teatro Colón acogerá en noviembre la segunda edición de Músicas Posíbeis, el ciclo de la Diputación de A Coruña que apuesta por propuestas fuera de los grandes circuitos comerciales, pero con gran calidad artística. Aida Saco Beiroa, Trinity con Hernani Faustino, FAIA, María Toro y el proyecto Terreiro Mestiço —con Uxía y músicos de Brasil y Portugal— protagonizan un programa que une jazz, flamenco, rock progresivo y músicas tradicionales gallego-luso-brasileiras. Todos los conciertos serán gratuitos, con reserva previa en la web de Ataquilla.