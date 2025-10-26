A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D

En el año 2011, A Coruña asistía a uno de sus eventos más multitudinarios, la apertura de Marineda City, que por aquel entonces se presentaba como el mayor complejo comercial y de ocio de Galicia. Esta semana, más de una década después, Merlin Properties, propietaria del centro desde 2014, volvió a poner al gigante comercial de máxima actualidad al ampliar sus instalaciones comprando el espacio que ocupaba El Corte Inglés.

El 13 de abril de 2011, la escena parecía sacada de una presentación de Hollywood: alfombra roja, coches oficiales, flashes, famosos y un pase en 3D en los propios cines del complejo. Entre los primeros visitantes, dos mil personas que entraban en una ciudad dentro de una ciudad. "Nobleza, burguesía, clero y vulgo", como escribió LA OPINIÓN A CORUÑA en la crónica de aquel día, se mezclaron por los pasillos de un edificio mastodóntico de luces, pantallas y letreros que inauguraban una nueva era comercial en A Coruña.

La jornada tuvo dos capítulos, la inauguración institucional, con discursos y autoridades, y la apertura festiva, que llenó el recinto de fiesta y júbilo. Entre los invitados destacaron el por entonces presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, uno de los grandes protagonistas de la velada que recordó la apertura de su primer centro en la calle Ramón y Cajal, el alcalde Javier Losada, la conselleira Beatriz Mato, y empresarios como Manuel Jove y José Souto, promotores del proyecto junto a José Collazo y Modesto Rodríguez.

La crónica de este periódico recogía que los tres rostros publicitarios del centro comercial: la actriz María Castro, la periodista Julia Otero y el actor Manuel Manquiña, fueron los encargados de presentar el evento. La gran proyección inaugural se llevó a cabo en los cines y todos los presentes tuvieron que ponerse unas gafas 3D, que por aquel entonces revolucionaban el séptimo arte tras el fenómeno Avatar, para disfrutarla. La parte musical corrió a cargo del grupo internacional Mayumaná, que, según relataron los anfitriones, era la primera vez que actuaba en la apertura de un centro comercial. La bandera gallega, cortada en tiras por las autoridades, selló un momento histórico.

Una ciudad dentro de una ciudad

El promotor José Souto explicó entonces que el nombre de Marineda nacía de la literatura de Emilia Pardo Bazán, inspirándose en la "urbe más abierta al mundo" que la escritora imaginó. Bajo la gran cúpula de cristal del complejo, se reunían más de 500.000 metros cuadrados construidos y 6.500 plazas de aparcamiento, con marcas internacionales, ocio y restauración. Tras su reciente ampliación, el centro comercial sumó 30.000 metros cuadrados más y nuevas tiendas.

El Corte Inglés, Ikea o Bricor fueron los primeros grandes motores de un proyecto en cuyo desarrollo se invirtieron un total de 450 millones de euros y que convirtió a A Coruña en el epicentro comercial del noroeste peninsular.

De los promotores gallegos a Merlin Properties

Tres años después de aquella apertura, en 2014, el fondo inmobiliario Merlin Properties compró Marineda City y el hotel anexo por 260 millones de euros, propiedad ambos de la sociedad Invest Cos, de la que eran propietarios Manuel Jove -fundador de Fadesa-, José Collazo -fundador del grupo de juego Comar-, Modesto Rodríguez y José Souto en una de las mayores operaciones del sector en España. Desde entonces, el centro ha seguido batiendo récords de afluencia y ocupación, consolidándose como el segundo complejo comercial más grande del país. Fuentes cercanas a los promotores aseguraron en aquel momento que el coste de construcción de Marineda fue "bastante inferior" a los 260 millones que recibió Invest Cos de Merlin.

Con la reciente compra de la superficie de El Corte Inglés, Merlin ha dado un paso más para ampliar el espacio y renovar su oferta, asegurando la continuidad de un modelo que, desde su estreno, revolucionó y transformó la fisionomía comercial de A Coruña.